ROD STEWART in concerto domenica 7 Luglio a Lucca Summer Festival 2024

Rod Stewart sarà in concerto sul palco di Piazza Napoleone il prossimo 7 Luglio per regalare al pubblico del Lucca Summer Festival i grandi successi di un repertorio unico.

ROD STEWART

DOMENICA 07 LUGLIO – LUCCA

LUCCA SUMMER FESTIVAL 2024 – ore 21:00

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/48QXNP6

Tribuna Numerata €. 170,00 + prev.

Platea Gold €. 170,00 + prev.

Platea Numerata €. 120,00 + prev.

Platea Visibilità Ridotta 1 €. 120,00 + prev.

Platea Numerata 2 Settore €. 100,00 + prev.

Platea Visibilità Ridotta 2 €. 100,00 + prev.

Posto In Piedi €. 60 + prev.

Nel corso della sua carriera cinquantennale, Sir Rod Stewart ha avuto tutto. È stato lodato come il miglior cantante della sua generazione; ha scritto diverse canzoni che sono diventate standard moderni; ha cantato con i gruppi rock pionieristici The Jeff Beck Group e The Faces, che rivaleggiavano con i Rolling Stones ai loro tempi, e ha avuto un enorme successo come artista solista e interprete dal vivo. Stewart passerà alla storia anche come uno dei migliori cantanti interpretativi del rock & roll, nonché come un cantautore esperto e innovativo, che ha saputo creare una cruda combinazione di folk, rock, blues e country. Invece di trovare il folk nel rock, ha scoperto come il folk fosse già rock da solo.

Dotato di una voce gloriosamente roca e di un senso del cool senza tempo, Rod Stewart è uno dei più grandi cantanti rock ‘n’ roll di tutti i tempi. Mentre era ancora il frontman dei The Faces nei primi anni ’70, Stewart è emerso come una superstar solista e da allora ha inserito 16 canzoni nella Top 10 della Billboard Hot 100. Ha venduto più di 250 milioni di dischi in tutto il mondo durante una carriera stellare che comprende dieci # 1 e 26 singoli nella Top 10 nel Regno Unito, più 17 album nella Top 10 e 16 singoli nella Top 10 negli Stati Uniti.

Come cantante e cantautore i suoi successi includono “Gasoline Alley”, “Every Picture Tells a Story”, “Mandolin Wind”, “You Wear It Well”, “The Killing of Georgie”, “Tonight’s the Night”, “You’re In My Heart (The Final Acclaim)”, “Da Ya Think I’m Sexy?”, “Young Turks”, “Forever Young”, “Hot Legs”, “Infatuation”, l’indelebile “Maggie May” e molti altri.

Nel 2019, il cinquantesimo anno di Rod come artista solista è stato un anno trionfante e da record. Un anno che si è concluso con l’uscita del suo album in vetta alle classifiche internazionali, “You’re In My Heart: Rod Stewart With The Royal Philharmonic Orchestra”. L’album ha fruttato a Stewart il suo decimo album n. 1 nel Regno Unito (dove rimase per ultime tre settimane del 2019). L’album è stato anche al primo posto nelle classifiche di Irlanda, Scozia e nelle classifiche statunitensi Billboard Classical Albums Chart e Billboard Classical Crossover Albums.

Il 2019 è stato anche un anno di grandi tour per Stewart, che ha intrapreso il suo più grande tour di sempre nel Regno Unito: stadi di calcio esauriti in tutta l’Inghilterra e la Scozia, una serie di concerti al Caesars Palace di Las Vegas, una reunion storica con il suo ex compagno di band Jeff Beck all’Hollywood Bowl e tre serate sold out alla O2 Arena di Londra a dicembre. Poi, nel 2021, è arrivato il 31esimo album in studio di Rod, Tears Of Hercules, entrato nella Top 5 delle classifiche UK. L’album includeva la canzone “Touchline”, dedicata a suo padre, che ha insegnato a lui e ai suoi fratelli ad amare il calcio, una tradizione che Sir Rod ha tramandato ai suoi figli. Non c’era modo migliore per coronare il suo ultimo successo che con un tour di successi globali. Rod ha entusiasmato i fan di tutto il mondo con canzoni vecchie e nuove, anche con serate speciali al Castello di Edimburgo.

Oltre al tour, la sua residency a Las Vegas, “Rod Stewart: The Hits”, al Colosseum del Caesars Palace è stato uno degli spettacoli meglio recensiti sin dal suo lancio nel 2011. Ha vinto innumerevoli premi del settore, tra loro; due inserzioni nella Rock and Roll Hall of Fame, l’ASCAP Founders Award per la scrittura di canzoni, e nel 2016 è diventato ufficialmente “Sir Rod Stewart” dopo essere stato nominato cavaliere a Buckingham Palace per i suoi servizi a musica e beneficenza. Tra i titoli di cui è più orgoglioso c’è quello di essere marito e padre dei suoi otto figli.

