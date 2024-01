QUEENS OF THE STONE AGE: a Luglio in concerto a Roma e a Bassano del Grappa (Vicenza)

I Queens Of The Stone Age annunciano oggi due nuovi appuntamenti in Italia per l’estate 2024. L’iconica band statunitense aggiunge due date alla leg italiana, sarà quindi protagonista giovedì 4 luglio 2024 alla Cavea Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone per il Roma Summer Fest e venerdì 5 luglio 2024 all’Ama Music Festival di Bassano Del Grappa, Villa Ca’ Cornaro, oltre alla data già annunciata di sabato 6 luglio 2024 all’I-Days Milano 2024.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/qotsa24

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/qotsa

I Queens Of The Stone Age sono pronti a portare sui palchi italiani i brani che hanno scritto tra le migliori pagine del rock degli ultimi vent’anni e quelli dell’ultimo disco “In Times New Roman…” uscito per Matador lo scorso 16giugno, tra Ritornelli Ipnotici E Groove Fuori Dal Comune, Punteggiati Da Sfumature Di Turbolenza Psichica Che Daranno Vita Ad Un Live Impetuoso.

La band, composta nella sua formazione attuale da Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman e Jon Theodore, che ha pubblicato otto album in oltre 25 anni di carriera, si è imposta come una vera e propria fonte di ispirazione per un intero genere di musica rock ed è entrata a pieno titolo nell’Olimpo della musica mondiale.

QUEENS OF THE STONE AGE



GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2024 ROMA – ROMA SUMMER FEST CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE



VENERDÌ 5 LUGLIO 2024 BASSANO DEL GRAPPA (VI) – AMA MUSIC FESTIVAL VILLA CA’ CORNARO



SABATO 6 LUGLIO 2024 MILANO – IDAYS FESTIVAL 2024

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/qotsa24

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/qotsa



Prevendita MyLiveNation da sabato 27 gennaio alle ore 11:00

Vendita generale da lunedì 29 gennaio ore 11:00