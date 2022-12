PANTERA: confermati KREATOR e BEHEMOTH per The Return Of The Gods – Bologna

Prende forma la line-up di The Return Of The Gods – Bologna, festival metal che si terrà il 2 luglio 2023 all’Arena Parco Nord. Insieme ai già annunciati headliner PANTERA, oggi si aggiungono due grandissime band: KREATOR e BEHEMOTH.

KREATOR sono la band più importante della scena thrash metal teutonica, capitanati dall’inconfondibile ugola di Mille Petrozza. BEHEMOTH sono i leader contemporanei del blackened death metal, guidati dalla carismatica presenza dietro al microfono di Adam “Nergal” Darski.

Molte altre band si uniranno prossimamente alla line-up di The Return Of The Gods-Bologna e, a breve, grosse novità in arrivo anche per The Return Of The Gods-Milano.

PANTERA

+ Kreator + Behemoth

Domenica 2 luglio 2023 – BOLOGNA

The Return Of The Gods – Bologna

Arena Parco Nord – Via Stalingrado 81, 40127 BO

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/pantera2023

Apertura porte ore 12:00

Inizio concerti ore 13:30