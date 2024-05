PALAYE ROYALE a Luglio in concerto a Bologna e Roma

Un anno dopo il loro sold out ai Magazzini Generali, è il momento di far scoprir loro delle perle al di fuori di Milano. Hellfire Booking Agency è orgogliosa di annunciare i Palaye Royale per la prima volta a Roma e Bologna!

Riconosciuti dalla stampa come «La band più scottante dell’anno» e «Il gruppo dell’anno» già nel 2018, i Palaye Royale hanno ben più che il mondo in pugno.

Adrenalinici, elettrizzanti, dall’estetica travolgente e sfumature musicali in continua esplorazione, gli show sfrenati dei Palaye Royale e i loro testi introspettivi valgon loro il supporto incondizionato di più di un milione di ascoltatori in tutto il globo e innumerevoli sold out fin dal loro primo tour. Sulle copertine di testate come Rock Sound e Alt Press, i loro stream sono inquantificabili. Firmato un contratto con la Sumerian la stessa sera del loro primo incontro con la label, i Palaye Royale godono del supporto di Smashing Pumpkins, Corey Taylor e Black Veil Brides, prestando la voce addirittura al protagonista di American Satan. Fashion-rock riverberante e incalzante, un’alone di pericolo, un sentore di Brit pop e quella pressione di eredità punk, nelle parole di Rock Sound: «I Palaye Royale hanno la forza di cambiare ogni cosa».

I Palaye Royale torneranno in Italia per la prima volta dopo il loro clamoroso sold out milanese questo luglio, in due cornici che non hanno mai avuto modo di sbalordire prima d’ora. Cominciate a scaldarvi la voce: è tempo di mostrargli la vera energia italiana!

PALAYE ROYALE

Biglietti > https://dice.fm/artist/palaye-royale-r5dr

01 LUGLIO 2024 | BONSAI, BOLOGNA

Via di Corticella, 147, 40128 Bologna

02 LUGLIO 2024 | VILLA ADA FESTIVAL, ROMA

Via di Ponte Salario, 28, 00199 Roma