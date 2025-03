NADA SURF: a settembre in concerto a Milano e Roma

La celebre band indie rock di New York torna nel nostro Paese per due esclusivi appuntamenti live: il 17 settembre al Legend Club di Milano e il 18 settembre all’Hacienda di Roma. Le date fanno parte del Moon Mirror Tour, che celebra l’omonimo e acclamato album, già diventato un successo globale e definito da Rolling Stone USA come uno dei migliori album del 2024. Un’occasione unica per rivivere l’energia travolgente del gruppo e lasciarsi trasportare dalle sonorità che li hanno resi un punto di riferimento della scena internazionale.

‘Moon Mirror’, uscito a settembre 2024, è l’ultimo disco dei Nada Surf, accolto con entusiasmo fin dal primo ascolto dai fan. È un album che alterna brani intensi che colpiscono dritti al cuore ad altri dal respiro più ampio, perfetti da cantare a squarciagola in macchina in una calda sera d’estate. In poche parole, tutto ciò che ci si aspetta e si ama da sempre nei Nada Surf: autenticità, melodia e una carica emotiva inconfondibile.

La storia dei Nada Surf inizia nel 1990, quando Matthew Caws e Daniel Lorca, allora studenti universitari a New York, decidono di formare una band. Una volta laureati, coinvolgono anche un loro professore e gettano le basi di quello che, qualche anno più tardi, diventerà il gruppo che conosciamo oggi. Il debutto ufficiale arriva sei anni dopo con “High/Low” (1996), un esordio fulminante che consacra la band come una delle nuove promesse dell’indie rock. Il singolo “Popular” diventa rapidamente un successo clamoroso e apre le porte al loro primo tour europeo. Da lì in poi, i Nada Surf intraprendono un lungo viaggio fatto di palchi internazionali e un rapporto sempre più solido con il pubblico, in particolare quello europeo, con la Francia come vero e proprio punto di riferimento affettivo e artistico.

NADA SURF

17 settembre 2025 – Legend Club, Milano

Biglietti disponibili su Dice.

18 settembre 2025 – Invincible Fest, Hacienda, Roma

Biglietti disponibili su Xceed.