MIKA in concerto il 19 Luglio al Lucca Summer Festival 2024

MIKA annuncia il nuovo album, completamente in francece, e le date del suo prossimo tour che toccherà anche l’Italia con un unico concerto speciale al Lucca Summer Festival il 19 luglio durante il quale presenterà per la prima volta live al pubblico del nostro paese i brani di questo nuovo progetto insieme a tutte le sue hits.

MIKA

venerdi 19 Luglio 2024 – LUCCA Summer Festival

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3NbmPPw

Tribuna Numerata €. 100,00 + prev.

Platea Gold €. 87,00 + prev.

Platea Numerata €. 78,00 + prev.

Platea visibilità ridotta I €. 78,00 + prev.

Platea Numerata II €. 60,00 + prev.

Platea Visibilità ridotta II €. 60,00 + prev.

Posto in piedi €. 45,00 + prev.

“Que Ta Tête Fleurisse Toujours” è oggi disponibile in tutto il mondo. Un album composto da 12 tracce, il primo della sua carriera registrato interamente in francese, pop, melodico, estremamente gioioso ma anche intimo e personale. La sua uscita anticipa il tour in partenza a marzo che vedrà la popstar esibirsi in 16 città in Francia, per poi spostarsi in Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito e Irlanda.

“Questo album mi ha sbloccato, mi ha dato l’opportunità di riconnettermi con i miei colori, senza diluirli, senza aver paura di esprimermi in totale libertà. – racconta Mika – Con questo album voglio permettere alle persone di entrare nella mia testa e nella mia vita in relazione al mio rapporto con la Francia. Ho deciso di registrarlo interamente in francese perché non volevo esprimere questa fase così importante della mia vita in inglese. E devo dirlo, mentre creavo questo disco, non mi sono mai annoiato”.

Nella sua carriera, MIKA ha venduto oltre 15 milioni di album in tutto il mondo ed ottenuto premi d’oro o di platino in 32 paesi in tutto il mondo. L’artista è stato nominato e ha vinto premi da Brits, Grammys, Ivor Novellos, Capital Radio, Q magazine, The NRJs, The World Music Awards, BT e Vodaphone, Virgin Media e MTV in Europa, Asia, Australia e Giappone, tra altri.

L’ultima uscita “C’est la vie” è il primo singolo estratto dal suo primo album completamente in francese. Avremo il grande piacere di ascoltarlo, insieme agli altri brani, sul palco di Piazza Napoleone il prossimo 19 luglio 2024.

MIKA

venerdi 19 Luglio 2024 – LUCCA Summer Festival

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3NbmPPw

Tribuna Numerata €. 100,00 + prev.

Platea Gold €. 87,00 + prev.

Platea Numerata €. 78,00 + prev.

Platea visibilità ridotta I €. 78,00 + prev.

Platea Numerata II €. 60,00 + prev.

Platea Visibilità ridotta II €. 60,00 + prev.

Posto in piedi €. 45,00 + prev.