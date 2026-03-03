MIKA: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Arena di Bologna

Foto di Giulia Troncon

Il legame tra MIKA e Bologna non è solo una questione di date sul calendario, ma una vera e propria storia d’amore iniziata nel 2007, quando un giovanissimo artista dai ricci ribelli teneva proprio qui il suo primo concerto italiano. Ieri sera, 2 marzo 2026, quel cerchio si è chiuso (o meglio, ha continuato a girare vorticosamente) con la prima tappa italiana dello “Spinning Out Tour”.

Dopo aver registrato il tutto esaurito in arene leggendarie come la Wembley di Londra e l’Accor di Parigi, il pop visionario di MIKA è approdato all’Unipol Arena, trasformandola in un mondo scenografico inedito dove musica, arte e immaginazione si sono fuse in un’unica, vibrante esperienza.

Un ritorno al futuro con “Hyperlove”

Il cuore pulsante dello show è stato l’ultimo lavoro in studio, “Hyperlove”, pubblicato il 23 gennaio scorso. Il disco, primo album in inglese dopo sette anni, segna un ritorno trionfale alle origini: il pianoforte come fulcro, strumenti analogici e una produzione dal gusto vintage curata insieme a Nick Littlemore (Empire of the Sun).

La scaletta: tra hit iconiche e debutti speciali

Il concerto è stato un viaggio nelle emozioni pure, partendo dalle atmosfere rétro del nuovo disco fino agli inni che hanno segnato la storia del pop degli ultimi vent’anni.

Non sono mancate le sorprese per il pubblico italiano: MIKA ha infatti regalato il debutto nel tour della versione italiana di “Stardust” e l’intensa “Good Guys”, mandando i fan in estasi prima del gran finale affidato alla travolgente “Love Today”.

Appuntamento a domani sera, 4 marzo, per il concerto sold out alle OGR di Torino.

MIKA: la scaletta del concerto di Bologna

Modern Times Eleven Relax (Take It Easy) Hyperlove We Are Golden Lola Spinning Out Dreams Science Fiction Lover Immortal Love Interlude Everything’s Beautiful Lollipop Excuses For Love Stardust (Tour debut; Italian version) Big Girl (You Are Beautiful) Origin of Love Grace Kelly Happy Ending Good Guys (Tour debut) Elle me dit

BIS