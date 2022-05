MARLENE KUNTZ: annunciate le prime date del tour estivo “Karma Clima – La Fuga”

Un tour che anticipa e promuove l’uscita del nostro nuovo disco prevista in autunno.

E prevediamo cose belle per questa estate… Intanto l’uscita del singolo in anteprima, La fuga, che non vediamo l’ora di condividere con voi. Siete curiosi? Noi siamo pronti. Indubitabilmente pronti e sicuri di noi stessi.

E poi i concerti! A volte “normali” (le nostre canzoni suonate per voi, fra cui La fuga e qualche altra anticipazione del disco nuovo), a volte, come dire, esperienziali, in connessione con i luoghi che ci ospiteranno. Luoghi in sintonia con lo spirito delle residenze artistiche in cui siamo stati lo scorso inverno a registrare.

Cosa vuol dire “esperienziali”? Beh, immaginate certi luoghi caratteristici, tra musei come La Mole Antonelliana o le borgate di montagna come Ostana (primo concerto in assoluto in Piemonte), cercate di intravedere la loro peculiarità esclusiva e pensate a sperimentazioni sonore e soluzioni visive in grado di moltiplicare l’emozione di ritrovarsi altrove, lontani dagli stress di questo mondo complesso, spesso brutto, a tratti alieno: pensate a… una fuga. Ovvio no?

5 Giugno Mole Antonelliana – Torino (evento speciale)

11 Giugno Ostana (CN)

1 Luglio NXT Station – Bergamo

3 Luglio Skiarea Pejo – Val di Sole (TN)

20 Luglio Magnolia – Milano

30 Luglio Nousfest – Locorotondo (BA)