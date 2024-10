L’Estragon Club presenta ASTRALE: concerti esclusivi, mostre, esposizioni fotografiche e dj set

“ASTRALE è un evento trasformativo a zero rifiuti, progettato per celebrare lingue e suoni, creatività, immaginazione, meraviglia, sperimentazione, pluralità delle arti e libertà di espressione. Con lo scopo di combattere pregiudizi e discriminazioni, promuovere la pace, l’unità e la sostenibilità ambientale.” Pasquale Pezzillo

La location sarà suddivisa in due aree: una a sedere, per assistere alle esibizioni, e una in movimento – pre e post show – arricchita da installazioni, mostre fotografiche e proiezioni, taproom e ascolto a cura della selezione musicale di _BLU_.

ASTRALE

Ad inaugurare ASTRALE, il 9 ottobre Steve Hauschildt e Niklas Paschburg. Steve Hauschildt è il musicista elettronico che dal vivo esplora e combina la musica sperimentale con la video arte. In “Nonlin“, l’ultimo album, Hauschildt approfondisce la sua ricerca musicale attraverso l’utilizzo di synth, arpeggiators e avvalendosi della sintesi modulare e granulare. Niklas Paschburg è un compositore, pianista e produttore tedesco. “Oceanic” (2018), “Svalbard” (2020) e “Panta Rhei” (2023), sono i tre capitoli che hanno portato Niklas ad affermarsi nella scena internazionale, permettendogli di suonare in tutta Europa.

Il secondo appuntamento, il 20 novembre, vedrà Douglas Dare e Stegonaute. Il cantautore inglese Douglas Dare, tra le voci più interessanti dell’electro-pop moderno, porterà dal vivo i brani del nuovissimo album “Omni” che rappresenta una rinascita audace e un allontanamento dagli strumenti acustici verso l’uso di sintetizzatori e drum machine, che han portato ad un album potente e immersivo. Stegonaute è un bassista, chitarrista, pianista e produttore francese. Dopo aver suonato in giro per l’Europa con la sua band, adesso si sta concentrando sul suo progetto solista, utilizzando vecchi registratori a nastro, cassette, sintetizzatori e “tecnologie obsolete” portando alla luce una musica che oscilla tra atmosfere pacifiche e trame oscure.

Il 4 dicembre sarà il turno de Julie’s Haircut e Sugar For The Pill. I Julie’s Haircut, attivi sin dagli anni 90, sono una band emiliana devota a suoni spaziosi e ipnotici. La loro musica si è evoluta nel tempo, attraverso album e EP dal caloroso garage-rock del debutto fino a territori più sperimentali, raggiungendo un eclettismo che miscela rock e psichedelia, musica elettronica e minimalismo, con echi jazz, etnici, dub e drone. Sugar For The Pill sono una band shoegaze formatasi ad Atene nel 2020. “Wanderlust” è il titolo del loro album di debutto che ha ricevuto ottime recensioni sia dalla stampa greca che da quella internazionale.

L’11 dicembre The Lemon Twigs, l’amatissimo duo dei fratelli D’Addario di NYC, per la loro unica data italiana. Lo scorso maggio hanno pubblicato il nuovo album “A Dream Is All We Know” che ha visto il duo esplorare nuovi arrangiamenti, abbinando esplosivi riff di chitarra elettronica, armonie solari e ingegnose tecniche di registrazione. Con quasi un decennio di attività cantautoriale alle spalle “A Dream Is All We Know” dimostra la crescita dei fratelli D’Addario a giovani uomini con un’acuta attenzione ai dettagli e doti da polistrumentisti.

Ogni concerto sarà accompagnato dalla selezione musicale di _BLU_, alias Matilde Benvenuti, batterista, dj e producer. I suoi set, così come le sue produzioni, sono contaminati da sonorità che spaziano dall’ambient all’IDM, dal DEEP minimal alla techno, da suoni organici e ritmi incalzanti e groove con influenze afro e tribali.

I primi appuntamenti annunciati (in aggiornamento)

9/10 Steve Hauschildt + Niklas Paschburg

20/11 Douglas Dare + Stegonaute

4/12 Julie’s Haircut + Sugar For The Pill

11/12 The Lemon Twigs (esclusiva italiana)