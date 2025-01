La cantautrice BETH HART quest’estate in concerto a Pistoia e a Novembre torna a Padova e Roma

La cantautrice nominata ai Grammy Beth Hart arriva in Italia con tre appuntamenti, venerdì 27 giugno 2025 a Pistoia, Pistoia Blues Festival, mercoledì 19 novembre 2025, al Gran Teatro Geox di Padova e venerdì 21 novembre 2025, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4ju5m3q

Anteprima My Live Nation dalle 11.00 di giovedì 23 gennaio

Vendita generale dalle 11.00 di venerdì 24 gennaio

Di nuovo nel nostro paese dopo lo show emozionante sold out dello scorso 15 dicembre 2024 al Teatro Arcimboldi di Milano.

‘You Still Got Me‘ è l’undicesimo album in studio della Hart, pubblicato lo scorso ottobre, e la vede percorrere una traiettoria di carriera che da diversi anni punta alle stelle e continua a salire. L’album vede la partecipazione di Eric Gales e Slash dei Guns ‘n Roses. I suoi album più recenti, “A Tribute To Led Zeppelin” (2022) e “War In My Mind” (2019), sono diventati i suoi dischi più alti in classifica nel Regno Unito e negli Stati Uniti, oltre a entrare nella Top 10 in Germania e Francia, Svezia, Belgio, Svizzera, Polonia, Austria e Paesi Bassi.

Ma è dal vivo che la Hart è davvero incontenibile e riesce a esprimere tutta sé stessa: le sue tournée l’hanno portata in tutto il mondo, riempiendo le sale di luoghi iconici come il Ryman Auditorium di Nashville, lo Ziggo Dome di Amsterdam e la Royal Albert Hall di Londra. Vendendo spettacoli in tutto il mondo, i suoi recenti viaggi l’hanno portata negli Stati Uniti, in Europa e fino in India, Marocco, Australia e Canada.

La Hart, pluripremiata e nominata ai Grammy, è riconosciuta come una delle voci più talentuose della sua generazione; ha giocato secondo le sue regole. Ha collaborato con leggende e icone, ha attraversato il mondo, ha raggiunto la vetta della classifica Billboard Blues per sei volte, è diventata doppio disco di platino e ha avuto una serie di album nella Top 10 delle classifiche europee, nella Top 30 delle classifiche ufficiali Billboard USA e ha superato i 600 milioni di streaming.

