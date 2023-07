LINDSEY STIRLING: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Pistoia

Foto di Luna La Chimia

Ha preso avvio la settimana scorsa la 42esima edizione del Pistoia Blues Festival prevista in Piazza Duomo a Pistoia.

Il Festival, uno dei più longevi d’Italia, dopo le esibizioni di Xavier Rudd, Genesis Steve Hackett, Baustelle, Ana Popovic, Wolfmother e Dirty Honey, il palco del lunedì sera è stato tutto per Lindsey Stirling.

La violinista californiana, in giro con il suo tour mondiale per presentare il suo ultimo lavoro discografico uscito a fine 2022 Snow Waltz, unisce al suo magico suono di violino, dubstep e danza, con 6 album pubblicati ha totalizzato in questi anni quasi 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube e ottenuto oltre 12 milioni e mezzo di iscritti sui propri canali social.

È conosciuta per la versatilità nel suonare diversi generi musicali che variano dal country all’hip hop fino alla classica. La sua originale proposta le ha permesso di guadagnare un esercito di fan sparsi in tutto il mondo.

La rassegna pistoiese si concluderà l’11 ed il 12 luglio rispettivamente con le esibizioni di Fiorella Mannoia accompagnata Danilo Rea, e dal cantautore irlandese Damien Rice.

Clicca qui per vedere le foto di Lindsey Stirling in concerto a Pistoia (o sfoglia la gallery qui sotto)

LINDSEY STIRLING: la scaletta del concerto di Pistoia

Beyond The Veil

Underground

Arena

Artemis

Toccata And Fugue in D Minor

Shatter Me

Masquerade

Hold My Heart

Moon Trance

The Upside

Round Tabel Rival

Carol Of The Bells

Crystallize

Mirage

Feeling Fade

Guardian

Encore:

Love Goes On And On (Amy Lee of Evanescence)

Kashmir (Led Zeppelin Cover)