Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

JET: la band australiana quest’estate in concerto a Pistoia e Bologna

La band australiana dei record che ha venduto oltre 6,5 milioni di dischi Il loro album di debutto “Get Born” ha collezionato certificazioni PLATINO in Australia, Stati Uniti e Regno Unito

Published

JET hanno annunciato oggi il loro ritorno in Italia per due date imperdibili! La band australiana dei record si esibirà domenica 5 luglio al PISTOIA BLUES FESTIVAL in Piazza Duomo a PISTOIA e martedì 7 luglio al BONSAI al Parco delle Caserme Rosse a BOLOGNA.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3O3Ma1c

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 5 febbraio. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11:00 di venerdì 6 febbraio.

JET

Originari di Dingley, a Melbourne, in Australia, i Jet hanno rapidamente conquistato il mondo dopo la loro formazione nel 2001, vendendo oltre 6,5 milioni di album a livello globale e ottenendo quasi 10 certificazioni Platino in Australia e il Platino negli Stati Uniti e nel Regno Unito per il loro album di debutto del 2003, “Get Born”. Dall’album sono stati estratti diversi singoli diventati classici come “Are You Gonna Be My Girl”, “Rollover DJ” e “Look What You’ve Done”, facendo guadagnare alla band 6 ARIA Awards nel 2004. Sia “Are You Gonna Be My Girl” sia “Cold Hard Bitch” hanno raggiunto la posizione numero 1 nelle classifiche US Modern Rock Singles, proiettando la band in cima ai cartelloni dei festival e delle classifiche di tutto il mondo. Il secondo album dei Jet è “Shine On”, uscito nel 2006, contenente brani come “Put Your Money Where Your Mouth Is”, “Bring It On Back” e “Rip It Up”. L’album ha raggiunto il Platino in Australia, trainato da memorabili concerti da headliner in tutto il mondo e da un’indimenticabile partecipazione al Big Day Out nel 2007.

Nel 2023, in occasione del ventesimo anniversario di “Get Born”, i Jet sono tornati dal vivo dopo cinque anni, celebrando il loro iconico album di debutto con concerti speciali in cui lo hanno eseguito per intero, ripercorrendo i brani che hanno fatto innamorare fan in ogni angolo del mondo. Sull’album, Nic Cester ha dichiarato: «“Get Born” è stato un momento raro e unico di totale allineamento planetario, in cui in qualche modo siamo riusciti a catturare un fulmine in bottiglia». I Jet hanno ricevuto l’onore di essere introdotti nella ARIA Hall of Fame nel novembre del 2023. Nel corso del 2025 la band ha suonato negli Stati Uniti, affiancando Lenny Kravitz in Australia e partecipando ai festival estivi europei. I Jet torneranno in Europa nel luglio 2026 per una nuova serie di date, con tappe in Italia, Germania, Spagna e altri Paesi, oltre a un tour in Nuova Zelanda.

JET

DOMENICA 5 LUGLIO 2026 PISTOIA BLUES FESTIVAL, PIAZZA DUOMO – PISTOIA

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2026 BONSAI, PARCO DELLE CASERME ROSSE – BOLOGNA

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3O3Ma1c

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 5 febbraio. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11:00 di venerdì 6 febbraio.

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Festival

PISTOIA BLUES Festival: la 44esima edizione dal 3 al 15 Luglio 2025 a Pistoia

Si terrà  dal 3 al 15 luglio 2025 la 44esima edizione del Pistoia Blues Festival prevista in Piazza Duomo a Pistoia. Anche quest’anno il Festival proporrà un mix tra grandi artisti internazionali...

24/06/2025
Skillet in concerto al Bonsai di Bologna Giugno 2025 Skillet in concerto al Bonsai di Bologna Giugno 2025

Reportage Live

SKILLET: le foto e la scaletta del concerto al BOnsai di Bologna

Skillet in concerto a Bologna: la band americana apre il BOnsai Festival 2025 con la loro unica data italiana

16/06/2025

Concerti

JET in apertura ai THE BLACK KEYS e Nic Cester in SOLO a La Prima Estate

JET - Due date in apertura ai THE BLACK KEYS, una data di Nic Cester IN SOLO e il singolo 'Un'Avventura' in radio dal...

15/06/2025

Festival

Torna BONSAI: dal 15 giugno al 20 luglio 2025 al Parco delle Caserme Rosse di Bologna

Al Parco delle Caserme Rosse di Bologna torna anche quest’anno, dal 15 giugno al 20 luglio, “BOnsai”, la rassegna estiva piccola ma… preziosa! Con una location...

16/04/2025