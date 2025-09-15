Connect with us

Concerti

BETH HART: i concerti di Roma e Padova vengono posticipiate a Maggio 2026

Published

Le date previste per autunno 2025 vengono posticipate.

A causa di circostanze indipendenti dalla nostra volontà, siamo costretti a riprogrammare i seguenti spettacoli:

19.11.2025 Padova @ Gran Teatro Geox viene riprogrammata il giorno 07.05.2026

21.11.2025 Roma @ Auditorium Parco della Musica viene riprogrammata il giorno 04.05.2026

Beth e il suo team si scusano per gli eventuali disagi causati. Non vediamo l’ora di rivedervi tutti nelle nuove date e vi ringraziamo per il vostro continuo sostegno.

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date.

In caso di impossibilità a partecipare alla nuova data, è possibile richiedere il rimborso entro e non oltre il 30 settembre 2025 presso il punto vendita di acquisto.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4ju5m3q

