BETH HART: i concerti di Roma e Padova vengono posticipiate a Maggio 2026

Le date previste per autunno 2025 vengono posticipate.
A causa di circostanze indipendenti dalla nostra volontà, siamo costretti a riprogrammare i seguenti spettacoli:
19.11.2025 Padova @ Gran Teatro Geox viene riprogrammata il giorno 07.05.2026
21.11.2025 Roma @ Auditorium Parco della Musica viene riprogrammata il giorno 04.05.2026
Beth e il suo team si scusano per gli eventuali disagi causati. Non vediamo l’ora di rivedervi tutti nelle nuove date e vi ringraziamo per il vostro continuo sostegno.
I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date.
In caso di impossibilità a partecipare alla nuova data, è possibile richiedere il rimborso entro e non oltre il 30 settembre 2025 presso il punto vendita di acquisto.
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4ju5m3q