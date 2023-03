BETH HART: dopo il concerto di Roma torna dal vivo il 18 Novembre a Milano

A grande richiesa la cantautrice con una delle più grandi voci della scena rock e blues mondiale: Beth Hart aggiunge una nuova grande data in italia in autunno, il 18 novembre 2023 sarà protagonista al Teatro Arcimboldi di Milano. L’appuntamento di Milano sarà il secondo nel nostro paese, si esibirà il 30 giugno sul palco delRoma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3v7kgVg

Beth Hart, nominata più volte ai Grammy, è riconosciuta come una delle voci più talentuose della sua generazione. Ha fatto il tutto esaurito in tournée in tutto il mondo, con esibizioni in location storiche come il Ryman Auditorium di Nashville, la Royal Albert Hall di Londra e lo Ziggo Dome di Amsterdam oltre ad essere ospite ai Kennedy Honors di fronte agli Obama e tutte maggiori personalità dell’entertainment a stelle e striscie dividendo il palco con Jeff Beck.

Ha raggiunto la vetta delle classifiche di Billboard per sei volte, ha ottenuto il doppio disco di platino e ha avuto una serie di album da Top 10 in tutta Europa.

In Italia il singolo Bang Bang Boom Boom raggiunge la Top 50 di Earone e le successive apparizioni in trasmissioni come Quelli Che Il calcio la catapultano verso il grande pubblico.

Cantautrice americana con 14 dischi all’attivo, Hart è una tra le più grandi voci della scena rock e blues mondiale.

BETH HART

VENERDI 30 GIUGNO 2023 – ROMA

Auditorium Parco della Musica – Cavea

SABATO 18 NOVEMBRE 2023 – MILANO

TEATRO ARCIMBOLDI

Platea Gold € 70 + diritti di prevendita

Platea Bassa € 65 + diritti di prevendita

Platea Alta € 55 + diritti di prevendita

1° Galleria € 45 + diritti di prevendita

2° Galleria € 40 + diritti di prevendita