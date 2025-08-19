Connect with us

Concerti

JOHNNY MARR a novembre in concerto a Milano e Bologna

Published

Johnny Marr torna in Italia per due imperdibili show! Il chitarrista e autore britannico – figura iconica della musica indipendente e co-fondatore degli indimenticabili The Smiths – sarà in tour per celebrare oltre un decennio di carriera solista e la pubblicazione della raccolta “Spirit Power: The Best of Johnny Marr“.

🚩 Giovedì 6 novembre 2025 | Fabrique | Milano

🚩 Venerdì 7 novembre 2025 | Estragon Club | Bologna

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/45LKSNJ

Con l’uscita di Spirit Power: The Best Of Johnny Marr (New Voodoo / BMG), pubblicato il 3 novembre 2023, Johnny Marr celebra dieci anni di carriera solista con una raccolta che racchiude i momenti più significativi del suo percorso da frontman. Il disco include i brani più iconici tratti dai suoi quattro album entrati nella Top Ten britannica – The MessengerPlaylandCall The CometFever Dreams Pts 1-4 – oltre a singoli indipendenti e due nuovi brani inediti, Somewhere e The Answer.

Spirit Power è il ritratto di un artista in continua evoluzione, capace di rinnovarsi senza mai perdere la propria identità musicale. «Volevo scrivere canzoni che potessero essere ascoltate ovunque, in qualsiasi momento della giornata», racconta Marr. Il risultato è una raccolta di brani energici e melodici, che spaziano dalle atmosfere synth-rock di Armatopia alla profondità lirica di New Town Velocity, fino all’impatto immediato degli inediti.

Il 20 settembre 2024, Marr ha rilanciato un altro tassello fondamentale della sua carriera: a 21 anni dalla pubblicazione originale, torna in una nuova edizione rimasterizzata Boomslang – l’album cult del 2003 inciso insieme alla sua band The Healers. La nuova versione, pubblicata da BMG, contiene sette brani inediti e materiale d’archivio mai pubblicato prima, offrendo uno sguardo inedito su uno dei lavori più liberi e sperimentali del chitarrista inglese.

JOHNNY MARR

