Jazz by the Pool 2025 a Montegrotto Terme (PD) con Petra Magoni, Joe Barbieri e Mario Venuti

Dal 27 giugno al 29 agosto 2025, alle Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme (PD), torna Jazz by the Pool, il festival che unisce musica dal vivo, benessere e gusto in un contesto naturale d’eccezione.

Tre serate speciali nella piscina termale a cielo aperto, tra tramonti, drink d’autore e note sotto le stelle, con protagonisti tre nomi di spicco della scena musicale italiana.

Ad aprire la XIV edizione sarà Petra Magoni, voce magnetica e sperimentatrice d’eccezione, accompagnata dall’Arkè String Quartet: un viaggio sonoro che intreccia Pink Floyd, Nina Simone, Mozart, De André, Bowie e Zappa in un affresco musicale intenso e visionario.

L’8 agosto salirà sul palco Joe Barbieri con il nuovo progetto Big Bang!: un concerto raffinato e coinvolgente che fonde jazz, canzone d’autore e world music, con il supporto di un trio d’eccezione (pianoforte, contrabbasso, batteria) e un repertorio che oscilla tra sensualità funk, lirismo e profondità poetica.

A chiudere la rassegna, il 29 agosto, sarà Mario Venuti, accompagnato dal chitarrista brasiliano Gabriel Prado, in un live intimo e acustico dove le atmosfere mediterranee incontrano la delicatezza sudamericana. Un concerto che mescola repertorio originale, riletture di classici italiani e nuove sonorità dal respiro internazionale.

JAZZ BY THE POOL 2025

Inizio concerti ore 22.00

Biglietti

Per ogni serata di Jazz by the Pool è possibile scegliere tra tre diverse formule, pensate per offrire un’esperienza su misura, all’insegna della musica, del gusto e del benessere:

Concerto Jazz by the Pool – 30 €

Ingresso al concerto delle ore 22.00 con una consumazione inclusa da un listino selezionato. L’opzione ideale per chi desidera godersi la musica dal vivo in un’atmosfera suggestiva, a bordo delle piscine termali.

Classic Jazz Night & Dinner – 65 €

Un pacchetto completo che unisce musica, relax e gusto: ingresso serale alle piscine a partire dalle 18:30; spa kit con telo e accappatoio; ore 20.00 aperitivo a bordo piscina; ore 20.30 cena a buffet con ampia scelta tra antipasti, primi, secondi e dessert, comprensiva di acqua al tavolo (altre bevande escluse); ore 22.00 concerto a bordo piscina.

Infinity Jazz Day & Night – 205 €

La proposta più esclusiva, per vivere un’intera giornata di benessere e musica: ingresso alla struttura dalle ore 9.30; spa kit con telo e accappatoio; accesso alle Piscine Termali Chalet per tutto il giorno; accesso illimitato al Percorso Acque Neró Spa; massaggio relax di 50 minuti; aperitivo nel parco; cena a buffet con acqua e vino sfuso della casa; open bar che include toast, macedonie, acqua, bibite, centrifughe, cocktail, aperitivi, vino al calice (escluse bottiglie e superalcolici); ore 22.00 concerto a bordo piscina.

Acquisto biglietti sul sito http://jazzbythepool.it

Prenotazioni: a conferma della prenotazione è richiesto il pagamento anticipato della soluzione scelta. La prenotazione sarà ritenuta confermata solamente dopo aver effettuato il pagamento.

L’ingresso senza prenotazione non è garantito