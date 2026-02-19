Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

IGORR in concerto il 14 agosto al Frantic Fest 2026 di Francavilla al Mare

Published

Ce li avete chiesti in tanti e chi siamo noi per dire di no? Hellfire Booking Agency annuncia gli Igorrr!

Forza sonora più unica che rara, la visione artistica di Igorrr è impossibile da ricondurre a una manciata di parole. Fusione di generi che spaziano da death e black metal al breakcore passando per musica classica, barocca e vocals operistici, non c’è nulla di convenzionale negli show incendiari e imprevedibili del polistrumentista e producer francese, catapultato sui palchi più esclusivi ed eccezionali nel globo da ormai vent’anni anni. Disturbante, intenso, inconfondibile, Igorrr è il massimo portavoce del metal idiosincratico e una delle forze più possenti che il panorama francese abbia mai coltivato.

Gli Igorrr sbaraglieranno il Frantic Fest quest’agosto con un set che vi farà saltare le cervella. Superfluo dirlo: prepararsi non servirà a nulla.

14 AGOSTO 2026 | FRANTIC FEST
FRANCAVILLA AL MARE Contrada Valle Anzuca, 1
66023 Francavilla al Mare CH

In this article:,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

IGORRR in concerto all'Alcatraz di Milano Febbraio 2026 IGORRR in concerto all'Alcatraz di Milano Febbraio 2026

Reportage Live

Ce n’è per tutti in questa liturgia: Igorrr all’Alcatraz, con DVNE e thoughtcrimes

La band/progetto di Gautier Serre sbanca nella sua tappa italiana, dimostrando tecnica sopraffina e un incredibile senso drammatico e scenico; due caratteristiche che, a...

09/02/2026

Concerti

POLYPHIA + Igorrr e Plini in concerto l’11 giugno al Carroponte di Milano

Grande ritorno in Italia per i POLYPHIA, prog rock band americana che annuncia un nuovo concerto dopo lo straordinario sold out fatto registrare all’Alcatraz di...

17/01/2024

Festival

Montelago Celtic Festival la XX edizione dal 3 al 5 agosto 2023 a Serravalle di Chienti (MC)

Svelata la line-up del ventesimo appuntamento di Montelago Celtic Festival, in programma il 3, 4 e 5 agosto a Taverne di Serravalle di Chienti (MC), ed è subito caccia al...

23/03/2023