IGORR in concerto il 14 agosto al Frantic Fest 2026 di Francavilla al Mare

Ce li avete chiesti in tanti e chi siamo noi per dire di no? Hellfire Booking Agency annuncia gli Igorrr!

Forza sonora più unica che rara, la visione artistica di Igorrr è impossibile da ricondurre a una manciata di parole. Fusione di generi che spaziano da death e black metal al breakcore passando per musica classica, barocca e vocals operistici, non c’è nulla di convenzionale negli show incendiari e imprevedibili del polistrumentista e producer francese, catapultato sui palchi più esclusivi ed eccezionali nel globo da ormai vent’anni anni. Disturbante, intenso, inconfondibile, Igorrr è il massimo portavoce del metal idiosincratico e una delle forze più possenti che il panorama francese abbia mai coltivato.

Gli Igorrr sbaraglieranno il Frantic Fest quest’agosto con un set che vi farà saltare le cervella. Superfluo dirlo: prepararsi non servirà a nulla.

14 AGOSTO 2026 | FRANTIC FEST

FRANCAVILLA AL MARE Contrada Valle Anzuca, 1

66023 Francavilla al Mare CH