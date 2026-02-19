Connect with us

Concerti

MAYHEM in concerto il 15 agosto al Frantic Fest 2026 di Francavilla al Mare

Published

Di nomi da agonia al Frantic Fest ne sono usciti già un po’, ma questo è perfido forte. Hellfire Booking Agency annuncia i Mayhem!

Sempre più ferini e con quattro decadi di cattiveria alle spalle, le trombe che squillano per i Mayhem sono inni di devastazione, caos e rivoluzione. Avvinghiato per il collo il lato più oscuro dell’essere umano fin dai loro primi respiri, i Mayhem scatenano l’inferno sui palchi con ogni nota, spingendo i confini del black metal fin sopra l’altare sacrificale nel corso di 6 album in studio, 5 live, 2 EP e 5 demo, oltre 1,000 cerimonie e infiniti marchi a fuoco su pelli e libri di storia. Un lascito paralizzante che un Premio Spellemann può solo iniziare a onorare.

I Mayhem annienteranno completamente il Frantic Fest, questo agosto. Se avevate una mezza idea di sopravvivere a quest’edizione, ci spiace per voi. I Mayhem non ve lo consentiranno mai.

15 AGOSTO 2026 | FRANTIC FEST
FRANCAVILLA AL MARE Contrada Valle Anzuca, 1
66023 Francavilla al Mare CH

