MAYHEM in concerto il 15 agosto al Frantic Fest 2026 di Francavilla al Mare

Di nomi da agonia al Frantic Fest ne sono usciti già un po’, ma questo è perfido forte. Hellfire Booking Agency annuncia i Mayhem!

Sempre più ferini e con quattro decadi di cattiveria alle spalle, le trombe che squillano per i Mayhem sono inni di devastazione, caos e rivoluzione. Avvinghiato per il collo il lato più oscuro dell’essere umano fin dai loro primi respiri, i Mayhem scatenano l’inferno sui palchi con ogni nota, spingendo i confini del black metal fin sopra l’altare sacrificale nel corso di 6 album in studio, 5 live, 2 EP e 5 demo, oltre 1,000 cerimonie e infiniti marchi a fuoco su pelli e libri di storia. Un lascito paralizzante che un Premio Spellemann può solo iniziare a onorare.

I Mayhem annienteranno completamente il Frantic Fest, questo agosto. Se avevate una mezza idea di sopravvivere a quest’edizione, ci spiace per voi. I Mayhem non ve lo consentiranno mai.

15 AGOSTO 2026 | FRANTIC FEST

FRANCAVILLA AL MARE Contrada Valle Anzuca, 1

66023 Francavilla al Mare CH