HARRY STYLES + Wolf Alice a Luglio in concerto a Bologna e Torino

Le date italiane sold out del Love On Tour di Harry Styles, previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio 2022, sono rispettivamente riprogrammate il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino.

Harry Styles, l’artista multiplatino, annuncia la riprogrammazione del suo tour mondiale, con l’aggiunta di nuovi appuntamenti in tutto il mondo. Styles darà il via al suo tour in 32 città con tre nuovi show negli stadi del Regno Unito a giugno, e 4 stadi in Europa. Il tour continuerà poi a luglio nel resto d’Europa, per concludersi alla fine dell’anno in America Latina.

Special guest delle due nuove date italiane sarà la band inglese Wolf Alice. Per gli spettacoli inglesi sarà presente Mitski, Arlo Parks a Dublino e Koffee in tutti gli show in America Latina.

I biglietti degli show italiani acquistati in precedenza resteranno validi per le nuove date, ma solo nella medesima location e città in cui si era scelto di andare (non sarà pertanto possibile assistere al concerto in un’altra città o venue diversa da quella indicata sul biglietto o sull’email di conferma dell’acquisto). Il tour seguirà le misure locali di pubblica sanità come anche i protocolli indetti nelle venue per ciascuno spettacolo. I fan sono esortati a visitare i siti web delle venue locali per conoscere i dettagli e i requisiti richiesti in materia di salute e sicurezza.

HARRY STYLES + Wolf Alice

25 LUGLIO 2022 · BOLOGNA, UNIPOL ARENA

26 LUGLIO 2022 · TORINO, PALA ALPITOUR