Gli U2: inaugurano l’MSG Sphere di Las Vegas con i concerti “U2:UV Achtung Baby Live At The Sphere”

La scorsa notte gli U2 hanno mostrato a un pubblico mondiale, con uno spot televisivo durante il Super Bowl, un’anteprima che ha fatto domandare ai fan se la band stesse annunciano un viaggio interplanetario o un evento inimmaginabile.

Lo spot dà un assaggio del loro prossimo ambizioso progetto chiamato “U2:UV Achtung Baby Live At The Sphere” con cui la più grande rock band del pianeta inaugurerà in autunno l’MSG Sphere, la venue più all’avanguardia al mondo all’interno dell’hotel Venetian di Las Vegas. Questa speciale serie di concerti segna la prima uscita della band in quattro anni, facendo seguito all’enorme successo del tour negli stadi per il trentesimo anniversario di The Joshua Tree, visto da oltre 3 milioni e duecentomila fan nel mondo, e il tour indoor eXPERIENCE + iNNOCENCE del 2018 che ha avuto un pubblico di 1 milione di spettatori tra Europa e Nord America.

I fan di tutto il mondo posso registrarsi qui per ricevere ulteriori informazioni riguardo le date dei concerti e dettagli sulla messa in vendita non appena saranno annunciati.

Riconosciuta come la miglior band live del mondo gli U2 hanno sempre superato sistematicamente i limiti delle performance dal vivo, con show rivoluzionari che adottano le tecnologie e le innovazioni più recenti, sin dai primi giorni compreso il rivoluzionario ZOO TV Tour del 1991.

L’annuncio arriva insieme alla conferma che quest’anno Larry Mullen Jr prenderà una pausa per sottoporsi a un intervento chirurgico e la successiva convalescenza. Per questi concerti a Las Vegas Larry e la band daranno il benvenuto al batterista Bram van den Berg che si unirà a Bono, The Edge e Adam Clayton sul palco dell’MSG Sphere.

Bono, The Edge e Adam Clayton

Bono, The Edge e Adam dicono “Faremo del nostro meglio per affrontare lo Sphere senza il nostro compagno alla batteria, ma Larry si è unito a noi nel dare il benvenuto a Bram van den Berg che è una forza a tutti gli effetti.

Stiamo lavorando allo show allo Sphere da molto tempo. Non vogliamo deludere le persone, ancor meno il nostro pubblico… la verità è che ci manca come sembra che noi manchiamo a loro… il nostro pubblico è sempre stato il quinto elemento della band. Morale della favola, gli U2 non suonano dal vivo dal dicembre del 2019 e abbiamo bisogno di tornare sul palco e rivedere i volti dei nostri fan. E che palco unico stanno costruendo per noi nel deserto… Noi siamo la band giusta, ACHTUNG BABY è il disco giusto, e lo Sphere la venue giusta per portare al livello successivo l’esperienza live della musica… questo è ciò che gli U2 hanno sempre cercato di fare, con i nostri palchi satellite e installazioni video, i più memorabili nello ZOO TV Tour che è terminato a Tokyo nell’autunno di trent’anni fa.

Lo Sphere è più di una semplice venue, è una galleria e la musica degli U2 sarà su tutte le pareti”.

The Edge aggiunge “La bellezza dello Sphere non è solo la tecnologia innovativa che lo renderà unico con il sistema audio più avanzato al mondo, integrato in una struttura progettata con la qualità del suono come priorità; ci sono anche le possibilità attorno all’esperienza immersiva in paesaggi reali e immaginari. In breve, è una tela di scala e risoluzione dell’immagine senza pari e un’opportunità unica. Abbiamo riflettuto tutti e deciso che saremmo stati matti a non accettare l’invito.”

MSG Sphere

MSG Sphere lancia un nuovo mezzo di intrattenimento. I fan sentiranno l’impatto della più grande band al mondo nella venue più esperienziale del pianeta. MSG Sphere presenta il primo schermo 16K che si avvolge intorno e dietro il pubblico. Sphere Immersive Sound restituisce un audio perfetto ad ogni posto a sedere. Le tecnologie 4D faranno sentire al pubblico il vento sul viso, il caldo sulla pelle e il rombo dei tuoni. La serie di concerti di apertura “U2 UV Achtung Baby Live At The Sphere” sfrutterà questa tecnologia esclusiva, permettendo ai fan di vivere qualcosa di completamente nuovo.