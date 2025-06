BONO: esce il 13 giugno l’EP “Stories Of Surrender” in Limited Edition su Vinile 7″

Island Records annuncia i dettagli dell’EP di Bono ‘Stories Of Surrender‘: un nuovo progetto con 3 brani live, stampato in Tiratura Limitata, oggi in uscita in digitale per accompagnare l’acclamato film originale omonimo disponibile su Apple TV+.

Il film ‘Bono: Stories of Surrender’ è stato presentato recentemente in anteprima mondiale al Festival di Cannes; l’EP è da oggi disponibile digitalmente, mentre la versione fisica è già in preorder sullo Shop di Universal Music Italia e sarà pubbblicata il 13 giugno.

‘Stories Of Surrender EP’ è un Vinile 7” Limited Edition che presenta registrazioni dal vivo di 3 brani degli U2 – Desire, The Showman e Sunday Bloody Sunday – tratti dallo spettacolo teatrale di Bono ispirato al suo best-seller ‘Surrender: 40 Songs, One Story’.

L’EP ‘Stories Of Surrender’ vede Bono nuovamente affiancato dai musicisti Gemma Doherty (Arpa, Tastiera, Voce) e Kate Ellis (Violoncello, Tastiera, Voce), oltre al direttore musicale Jacknife Lee.

Tracklist:

1. Desire (Stories Of Surrender Version)

2. The Showman (Stories Of Surrender Version)

3. Sunday Bloody Sunday (Stories Of Surrender Version)