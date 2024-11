PALAYE ROYALE: “Portiamo la nostra vita e la nostra visione sul palco per mostrare al mondo chi siamo”

di Silvia Cravotta

Direttamente da Las Vegas, i Palaye Royale sono atterrati in Europa per il loro nuovo tour, composto da ben 26 tappe. Solo una quella italiana, il 15 novembre all’Alcatraz di Milano. Qui la band americana porterà le canzoni del suo quinto album, Death or Glory, uscito lo scorso agosto. I tre fratelli – il cantante Remington Leith, con Sebastian Danzig alla chitarra ed Emerson Barrett alla batteria – sono pronti a stupire ancora una volta il pubblico con il loro rock innovativo e tutta l’energia che mettono nei loro live. Attesa un’invasione di “Soldiers of the Royal Council”, la loro nutritissima fanbase. Scaldarli sarà il compito di Hot Milk, I See Stars e Huddy, gli opening della serata.

Di tutto questo e molto altro abbiamo parlato con Sebastian, lead guitar del gruppo.

Tornate a Milano dopo un anno e in Italia pochi mesi dopo i concerti di quest’estate a Roma e Bologna. Ma con una grande novità, il vostro quinto album. Dacci uno spoiler, come funziona nella versione live?

Oh sì, abbiamo costruito un set incredibile, questo tour emula e cattura davvero l’aspetto visivo di ciò che vogliamo ottenere. E in più, abbiamo lavorato sulla quantità di produzione. Suoniamo sei o sette dei nuovi brani, quindi c’è molta musica nuova. Lo spettacolo è divertente. Siamo in Europa da pochi giorni, e stiamo lavorando bene. Dopo le date di questi giorni, tra poco saremo in Italia.

Death or Glory è un titolo impegnativo. Quale messaggio volete trasmettere?

È stato così per tutta la nostra vita. È sempre stata una situazione di vita o di morte per la nostra carriera. Ed è come se dessimo sempre il massimo, come se fosse la fine del mondo se qualcosa non va bene. Ma credo che in questo caso ci si senta sempre in dovere di fare meglio. E stiamo imparando a goderci ogni momento nel miglior modo possibile, piuttosto che vivere per arrivare al prossimo passo. Ovviamente, vogliamo crescere come artisti, come persone e come band. Ma, sai, a volte devi solo sederti e aspettare. Devi solo goderti il processo. E noi stiamo cercando di fare il meglio possibile in questo senso e di vivere mentre tutto questo accade.

Siete solitamente associati alle parole “glam rock”, ma direi che c’è molto di più e nel vostro ultimo lavoro si sente molto. Qual è l’ispirazione alla base?

Volevamo nuovi generi, voci diverse, utilizzando ricordi e interpretazioni. Ma, poi, quando abbiamo registrato quest’album, ci siamo semplicemente messi d’accordo sul fatto che volevamo consapevolmente fare un disco che potessimo portare live e suonare, senza bisogno di tracce o di persone in più sul palco. Suonarlo semplicemente come una rock band. E credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro in questo senso, traducendolo poi in un contesto live. Perché gran parte, se non la maggior parte, della nostra carriera è costituita da tournée dal vivo. E quindi vogliamo divertirci mentre lo facciamo. Abbiamo realizzato l’album in un momento davvero particolare, pensavamo solo a questo. Ma mentre registravamo l’ultima canzone abbiamo avuto la diagnosi del cancro di nostra madre. Il disco è stato fatto nel momento giusto perché non credo che lo avremmo fatto se avessimo avuto la notizia prima. Così ora siamo in grado di goderci gli spettacoli senza essere troppo cupi e pesanti come nei nostri lavori precedenti. È stata una benedizione e una maledizione, ma siamo grati di essere qui.

Palaye Royale in concerto a Milano 2023, foto di Andrea Ripamonti

Gli Oasis ci hanno insegnato che è difficile per i fratelli stare insieme su un palco. Qual è il vostro segreto? Ascoltavate la stessa musica da adolescenti?

Nostra madre ci ha cresciuti con gli stessi dischi. T.Rex, Bowie, Stones e Beatles. Poi, con il passare del tempo, abbiamo imparato tutti a conoscere nuova musica. Io ho amato molto il britpop. Emerson ama molto la classica. Gli piace un po’ di musica a caso, strana. Emerson ama il grunge, il metal e l’hard rock come Alice in Chains o Nirvana. E io amo gli Oasis e i Libertines. È bello che ci siano tutte queste influenze diverse.

Le vostre venue stanno diventando sempre più grandi. Che effetto vi fa?

Oh, è fantastico, lo adoro. Più grandi sono le sale, più possiamo migliorare lo spettacolo. E più grandi sono le sale, più persone abbiamo a disposizione per fare tutto questo, portando la nostra vita, il mondo che creiamo nella nostra mente nella realtà. È bello costruire uno spettacolo e poterlo fare partendo dalle luci, dal fuoco, dai coriandoli e dalla scenografia. Per me è un’ispirazione per continuare a far crescere la nostra visione, che è rimasta nella nostra testa per dieci anni. Ma non abbiamo mai potuto farlo perché le location non erano mai abbastanza grandi per farlo. Il tempo passa e tutto questo sta accadendo molto rapidamente, cosa che mi piace molto perché ora possiamo realizzare qualsiasi cosa crediamo e vogliamo. E questa è sempre stata la nostra visione come band. Se crediamo in noi stessi, possiamo far sì che tutto accada. Essere in grado ora di non avere limitazioni per il nostro aspetto visivo e per quello audio è davvero tonificante, perché significa che possiamo essere chi vogliamo e mostrare al mondo chi siamo.

Avete un tour di 26 date in Europa. C’è differenza tra i concerti negli Stati Uniti e quelli in Europa?

Siamo stati in tour in America dal 2014-2015, dormendo nella macchina di nostra madre e salendo sul palco come opening band. Quando siamo venuti in Europa, lo abbiamo fatto sempre come headliner. Quindi, oltre ai festival, abbiamo avuto opportunità davvero interessanti che ci hanno messo di fronte a un sacco di gente. Sono molto grato che qui la crescita sia molto più rapida per noi, perché sento che abbiamo questa caratteristica europea, che ho sempre saputo provenire dal Regno Unito e dall’Europa in generale, e sento che facciamo molto bene in questi mercati perché c’è qualcosa di connesso con la nostra musica a una generazione di qui, e alla gente. Sono grato che la cosa cresca continuamente, come quando abbiamo suonato quest’estate in Italia e gli spettacoli non erano così pieni, ma il pubblico era fantastico. Certo, dipende da dove si trovano i mercati, ma credo che l’Europa nel suo complesso continui a crescere e a impressionarci, e le folle sono fantastiche qui. E siamo grati per questo.

Palaye Royale in concerto a Milano 2023, foto di Andrea Ripamonti

La vostra fanbase è nota per essere molto forte. Come mantenete i rapporti con i vostri “Soldiers”?

Dopo gli spettacoli ci mettiamo sempre fuori e incontriamo i fan, l’abbiamo sempre fatto. Ma a volte sento il bisogno di prendere una pausa per me stesso, perché devo ancora fare questo. È una maratona, non è uno sprint. Quando abbiamo iniziato, suonando per centinaia di persone, era un po’ più facile incontrare tutti. Ora è più difficile, non posso dare troppo di me stesso. Devo tenerne un po’ per me, altrimenti sarò inutile per tutti. È questione di equilibrio: alcuni pensano che abbiamo rinunciato alla connessione, ma altri rispettano completamente questo nostro bisogno. Sono molto grato per quello che abbiamo e i fan continuano a crescere ed è bello vedere che le relazioni e le amicizie sono cresciute perché le persone si sono incontrate in questo mondo. Sento che ora hanno l’un l’altro, sostengono noi, noi sosteniamo loro e gli spettacoli sono una celebrazione per tutti noi. È la musica, inizia con la musica e finisce con la musica, tutto il resto è solo una ciliegina sulla torta. Se facciamo cose divertenti per i fan, è fantastico e continueremo a farlo, ma alla fine dei conti si tratta solo della musica e del vostro legame con la musica, quindi spero che la gente possa continuare a vivere nel mondo di quello che creiamo, questo è davvero importante per noi.

Quanto sono importanti i social media nel rapporto con i vostri Soldiers?

I social media sono sicuramente spesso problematici, ma per noi sono un buon modo per restare in contatto con tutti e continuare a crescere come band. Penso che siamo una razza rara nell’era dei social media. Tutti i fan e i follower che ci seguono online sono per la maggior parte persone che ci hanno visto suonare dal vivo. Ci hanno abbracciato, hanno conosciuto chi è venuto agli spettacoli. Non siamo cresciuti molto sui social media, ma riusciamo a vendere un sacco di biglietti; quindi, c’è gente vera che viene agli spettacoli, non è gente falsa online o gente che ascolta passivamente. Ci sono tre opzioni: non sai chi siamo, non ti piacciamo o ci ami. Non c’è niente nel mezzo. È una cosa molto bella, a dir poco onesta. I social media sono sicuramente una chiave di volta, ma per noi realtà sono un buon modo per tenerci in contatto con tutti.

Adoro il vostro stile. È qualcosa che ideate da soli o viene progettato per voi?

Creo i miei abiti da solo, e gli altri pure. Remington indossa la stessa cosa ogni sera in tour perché perde sempre i vestiti, io ed Emerson siamo molto attenti alla moda. Disegniamo tutti i nostri abiti. L’unica cosa che non disegno sono le mie scarpe. Ma a parte questo, la nostra palette di trucchi la facciamo noi, i nostri vestiti li facciamo noi, le sciarpe che indossiamo le facciamo noi, ci sono alcuni pezzi che indosso di stilisti qua e là, ma imparo, so cosa voglio, so cosa mi sta bene, quindi taglio e faccio in modo che tutti gli abiti mi stiano bene. Disegno, colori, fantasie, texture sono sempre stati la migliore espressione di me stesso, non devo aprire bocca e penso che sia una grande opportunità per esprimersi. La moda è la migliore espressione che si possa avere perché non devi dire nulla, parla da sola. Ma non cerchiamo di farlo come band, credo sia proprio questo il punto: non ci sediamo lì e pensiamo di dover far sembrare coordinati con i nostri outfit, semplicemente indosso qualcosa e penso: “Oh, ci sta bene insieme”.

Biglietti in vendita a questo link