GLEN HANSARD: quest’estate in concerto a Bologna, Bari, Roma e Gardone Riviera (BS)

Dopo il tutto esaurito di Milano Glen Hansard torna dal vivo nel nostro paese nell’estate 2024. Per l’occasione, l’artista presenterà, oltre al suo celebre repertorio, i brani di ‘All That Was East Is West Of Me Now‘, il disco pubblicato ad ottobre, a quattro anni dal suo ultimo lavoro di studio, periodo che ha trascorso in importanti collaborazioni con artisti del calibro di Eddie Vedder e Cat Power, oltre ad esibirsi dal vivo con The Frames e Markéta Irglovà/The Swell Season.

GLEN HANSARD

27.06 Bologna – Sequoie Music Park

29.06 Bari – Teatro Petruzzelli

30.06 Roma – Auditorium Parco della Musica

02.07 Gardone Riviera (BS) – Anfiteatro del Vittoriale

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/glenhansard24

Noto per i suoi memorabili concerti-spettacoli, Hansard, come tanti, ha affrontato la pandemia facendo show pop-up su Instagram che si sono rivelati un modo gratificante e utile per rimanere in contatto con la sua fan base. Di recente ha pubblicato ‘Take Heart‘, con la sua sodale Markéta Irglová, un singolo ispirato dalle parole pronunciate da Patti Smith durante un’esibizione a Brooklyn e scritto dopo aver trascorso del tempo con alcuni rifugiati ucraini in Irlanda.

Cantautore, chitarrista, attore, voce e chitarra dei The Frames, vincitore del premio Oscar nel 2008 con ‘Falling Slowly’, miglior canzone originale tratta dal film ‘Once’, Glen Hansard, nei suoi live, stravolge lo scenario emotivo alternando momenti intimi con travolgente folk-rock.

I suoi live sono carichi di carisma, energia, improvvisazione ed empatia con il pubblico, elementi che fanno di lui un artista di grande livello.

