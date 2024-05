SEQUOIE Music Park 2024: dal 13 giugno al 22 Luglio a Bologna

Sequoie Music Park torna prepotente con l’edizione 2024 per riaffermare il suo impegno a voler offrire un ambiente autentico che incentivi il pubblico a essere se stesso, dove le diversità vengono incoraggiate e non osteggiate, dove la virtualità lascia spazio alla realtà.

In un’epoca in cui i festival sembrano essere diventati red carpet per influencer, la rassegna Sequoie Music Park si schiera dalla parte della genuinità per evitare di replicare gli eventi accaduti al Coachella 2024, in cui il pubblico ha totalmente ignorato delle pietre miliari come i Blur.

Il live deve tornare alla sua originaria vocazione, un evento unico e irripetibile dove quello che conta veramente è quella sensazione magica di connessione tra il pubblico e gli artisti.

SEQUOIE Music Park 2024

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Wzsh4m

19/06 – CEVOLI PIZZOCCHI GIACOBAZZI

25/06 – THE HIVES W/ THE INTERRUPTERS and SCOWL

27/06 – GLEN HANSARD

29/06 – ELIO E LE STORIE TESE

02/07 – JAMES ARTHUR

06/07 – CAT POWER SINGS DYLAN

03/07 – SALMO e NOYZ NARCOS

04/07 – SALMO e NOYZ NARCOS

11/07 – TAKE THAT

13/07 – TEENAGE DREAM

15/07 – MOGWAI

16/07 – BLUE

18/07 – FULMINACCI

19/07 – MAHMOOD

20/07 – NICK MASON

22/07 – KOOL & THE GANG

—–

13/06 – KID YUGI @ OLTREFESTIVAL

14/06 – MASSIMO PERICOLO @ OLTREFESTIVAL

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Wzsh4m

Sequoie Music Park mira a creare un luogo di aggregazione in cui gli spettatori della rassegna siano liberi di esprimere se stessi senza il peso delle aspettative, spingendo le persone ad abbandonare il telefono per scoprire che al di là dello schermo esiste una vera e propria comunità di spettatori che invece di condividere una storia, condivide un’esperienza.