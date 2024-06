GLEN HANSARD: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Bologna

Foto di Giulia Troncon

Nella serata di giovedì 27 giugno Glen Hansard è andato in scena sul palco del Sequoie Music Park di Bologna.

Cantautore, chitarrista, attore, voce e chitarra dei The Frames, fondatore insieme a Markéta Irglová dei The Swell Season, vincitore del premio Oscar nel 2008 con Falling Slowly, miglior canzone originale tratta dal film Once, Glen Hansard torna in Italia per presentare All That Was East Is West of Me Now, il suo ultimo album uscito il 20 ottobre 2023, insieme ai brani più celebri del suo repertorio.

Dopo il sold out al Teatro dal Verme di Milano lo scorso novembre, l’artista irlandese ha dato inizio a Bologna ad un nuovo mini-tour nel nostro Paese per cinque concerti speciali, i prossimi in programma il 29 giugno a Bari, il 30 giugno a Roma, il 2 luglio a Gardone Riviera e il 3 luglio a Trieste.

Clicca qui per guardare tutte le foto di Glen Hansard in concerto a Bologna (o sfoglia la gallery qui sotto)

GLEN HANSARD – la scaletta del concerto di Bologna

Don’t Settle

Sure As The Rain

The Feast of St. John

Down On Our Knees

Time Will Be the Healer

When Your Mind’s Made Up

Gloria

Seven Day Mile

Ghost

Bearing Witness

Revelate

Star Star / Pure Imagination/Hotellounge (Be the Death of Me)/You are the most beautiful widow in town

Falling Slowly

Her Mercy/Bird on the wire

Drive All Night

_________

Song of Good Hope