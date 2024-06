ELIO E LE STORIE TESE: guarda le foto del concerto di Bologna

Foto di Giulia Troncon

Al Parco Caserme Rosse, sabato 29 giugno, è andato in scena l’appuntamento con Elio e Le Storie Tese nello spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”.

Lo show, per la regia di Giorgio Gallione, ha visto il gruppo vestito di bianco muoversi in una scenografia studiata nei minimi particolari, raccontando in modo ironico (aspetto che non è mai mancato alla band fin dagli inizi) il nostro tempo fatto di bellezza e storture.

Il live unisce musica, racconti e immagini originali, con la classica tensione emotiva che solo questa band riesce a innervare nelle canzoni. Humour e maestria con l’intendo di far aprire gli occhi davanti alle contraddizioni della nostra società.

La data di Bologna (sold-out) fa parte di una rassegna estiva che vede la storica band milanese in tour per 16 date in giro per l’Italia.

Clicca qui per guardare tutte le foto di Elio e le Storie Tese in concerto a Bologna (o sfoglia la gallery qui sotto)