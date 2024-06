The HIVES Day al Sequoie Music Park: le foto e la scaletta del concerto di Bologna

Foto di Cesare Veronesi

Dopo il successo dei concerti del 2023, prima in apertura degli Arctic Monkeys e dopo con la data soldout ai Magazzini Generali, sono tornati in Italia i The Hives per una vera e proprio giornata di celebrazione del rock’n’roll nella sua essenza più autentica.

Ieri sera il Sequoie Music Park di Bologna è stato il palcoscenico di un evento musicale straordinario per celebrare il ritorno della band svedese, che ha segnato la loro rinascita con il sesto album in studio “The Death Of Randy Fitzsimmons” uscito dopo 10 anni dal loro ultimo disco.

Straordinario è stato anche il meteo che ha graziato i fiduciosi partecipanti mentre in giro per l’Emilia Romagna si scatenavano temporali e acquazzoni.

Dopo la marcia funebre di Chopin, per celebrare la morte del leggendario e fittizio fondatore della band Fitzsimmons, il concerto si apre ufficialmente con “Bogus Operandi“, il primo singolo del nuovo album. Il brano, con il suo suono incendiario e insistente, cattura immediatamente il pubblico, dando il via a una notte di pura energia rock.

La scaletta vede la presenza di diversi brani del nuovo disco, come “Rigor Mortis Radio” e “Countdown to Shutdown“, che superano ampiamente la prova live, dimostrando che The Hives non hanno perso la loro capacità di creare musica coinvolgente e adrenalinica.

Canzone dopo canzone la band capitanata da Howlin’ Pelle Almqvist, che ha dominato la scena con la sua presenza carismatica e la sua voce potente, ha dimostrato perché è considerata da sempre una delle migliori live act al mondo.

Il momento culminante della serata è stato l’encore, con le esecuzioni di “Come On!“, “Smoke & Mirrors” e l’energica “Tick Tick Boom“, un trionfo di energia e talento, con il pubblico bolognese abbassato nel prato delle Caserme Rosse prima di esplodere con tutta l’energia possibile per l’ultimo salto della serata.

Oltre ai The Hives, la serata ha visto anche le esibizioni di special guests d’eccezione: i The Interrupters e gli Scowl.

I The Interrupters, con la loro frontwoman Aimee Interrupter e l’energia inarrestabile dei fratelli Bivona, hanno riscaldato la platea con il loro mix di ska-punk e punk rock.

Gli Scowl, dal canto loro, hanno portato sul palco il loro hardcore punk aggressivo, conquistando il pubblico con la loro intensità e autenticità.

Clicca qui per vedere le foto dei The Hives in concerto a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

The HIVES – la scaletta del concerto di Bologna

Funeral March (Fryderyk Chopin song)

Bogus Operandi

Main Offender

Rigor Mortis Radio

Walk Idiot Walk

Good Samaritan

Go Right Ahead

Try It Again

Stick Up

Hate to Say I Told You So

Trapdoor Solution

Hate to Say I Told You So (last chorus reprise)

I’m Alive

Bigger Hole to Fill

Countdown to Shutdown

Encore:

Come On!

Smoke & Mirrors

Tick Tick Boom (with band introduction)

The INTERRUPTERS – la scaletta del concerto di Bologna

Gave You Everything

Title Holder

Anything Was Better

On a Turntable

Babylon

White Noise

By My Side

In the Mirror

Got Each Other

Raised By Wolves

She Got Arrested

bad guy (Billie Eilish cover)

Take Back The Power

She’s Kerosene