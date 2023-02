FOALS in concerto il 22 giugno a Milano con Florence and the Machine

A quattro anni dall’ultimo concerto in Italia i FOALS, la band icona del rock inglese, torna nel nostro paese per un’unica imperdibile data e per farlo sceglie il palco degli I-Days Milano Coca Cola (Ippodromo SNAI) che li vedrà dal vivo giovedì 22 giugno 2023, esibendosi prima di Florence + The Machine headliner della serata.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/fatm2023

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/fatm2023

POSTO UNICO: € 45,00 + diritti di prevendita

PIT: € 60,00 + diritti di prevendita

La data italiana si inserisce all’interno del tour mondiale dei FOALS che da maggio saranno impegnati in una serie di concerti prima nel Regno Unito, poi sui grandi palchi degli Stati Uniti e nei più prestigiosi festival europei.

Il tour sarà l’occasione per la band dell’Oxfordshire, vincitrice nel 2020 del Brit Award come Best Group, di presentare dal vivo sia i brani del suo repertorio – tratti da “Antidotes” (2008), “Total Life Forever” (2010), “Holy Fire” (2013), “What Went Down” (2015) e “Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1 & 2” (che nel 2019 ha esordito alla prima posizione della Official Chart britannica) – che quelli dal loro ultimo disco in studio “Life Is Yours” pubblicato a giugno del 2022.

Pochi giorni dopo la sua uscita “Life Is Yours” è stato portato dal vivo sul The Other Stage di Glastonbury con uno show che NME ha definito “degno del Pyramid Stage”, il palco principale dello storico Festival.

“Life Is Yours”, con le sue chitarre da discoteca, i ritmi serrati e sincopati, appare come un’evoluzione naturale per i Foals. Il fil rouge del disco è l’evasione, il trasporto e l’estasi per le infinite possibilità della vita. Il disco, a cui la band ha iniziato a lavorare in una grigia Londra durante il lock down per poi terminarlo nei verdeggianti dintorni di Bath, è una celebrazione della vita mentre il mondo si riunisce.

“Sento che con ‘Everything Not Saved…’ abbiamo scandagliato tutte le sfaccettature del nostro sound fino a quel momento” dice Yannis Philippakis “Questa volta abbiamo voluto trovare un nuovo modo di esprimerci. Volevamo concentrarci e fare qualcosa che avesse un DNA comune in tutte le canzoni: una fisicità, una possibilità di essere ballate con energia e gioia. È sicuramente il disco più pop che abbiamo mai realizzato”.

Florence and the Machine + FOALS

22 Giugno 2023 – MILANO – I-Days Festival

