FINK: a fine agosto 3 concerti acustici a Galzignano Terme (PD), Roma e Cagliari

Dopo il successo delle sette tappe nel nostro paese dello scorso anno, Fink torna con tre concerti acustici che faranno contenti i fan: mercoledì 28 agosto 2024 all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD), giovedì 29 agosto al MONK di Roma e venerdì 30 agosto al Lazzaretto di Cagliari.

I biglietti sono in vendita su Ticketone (Galzignano Terme), Dice (Galzignano e Roma) e Boxol.it (Cagliari).

L’ultimo album di Fink, IIUII (R’COUP’D, 2021) è la reinvenzione del classico best of: l’artista ha ri-registrato pezzi scritti nei dieci anni tra il 2006 e il 2016, «l’arco di tempo che va da quando me ne stavo in camera mia all’uscita della prima hit, i palchi dei grandi festival con produzioni importanti e tutto il resto».

Nel 2019, dopo tre anni di tour intensi insieme alla band, Greenall si è imbarcato in un tour solista in acustico che l’ha riportato alla semplicità dei suoi esordi, e lavorare a un album che rispecchiasse questa semplicità gli è sembrato il modo migliore per raccontare la sua storia.

IIUII è allo stesso tempo una retrospettiva e un riferimento al presente. Registrare di nuovo certi pezzi con la maturità che Fin e gli altri membri della band hanno acquisito nel tempo in questo caso non significa rimasterizzarli e ripeterli, ma guardare al passato analizzandolo attraverso le esperienze vissute. Questo lavoro ha costituito anche un’occasione per riascoltare i vecchi album apprezzandoli per quello che sono e riservare a ogni canzone la considerazione che merita, al di fuori dei soliti discorsi su quale pezzo funziona meglio sul pubblico.