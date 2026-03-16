Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

FINK: Fin Greenall e band ad Ottobre in concerto a Milano, Roma e Bologna

Published

Fink in concerto all'Arca di Milano 2023 | foto di Andrea Ripamonti
Fink in concerto all'Arca di Milano 2023 | foto di Andrea Ripamonti

Fink, insieme alla sua band, torna in tour per presentare The City Is Coming to Erase It All, il nuovo album in uscita il 5 giugno 2026. Il tour passerà anche dall’Italia con tre imperdibili serate: martedì 27 ottobre 2026 ai Magazzini Generali di Milano, mercoledì 28 ottobre al MONK di Roma e giovedì 29 ottobre al Locomotiv Club di Bologna.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4biGjwU

The City Is Coming to Erase It All è il nono album in studio di Fink, successivo a Beauty in Your Wake del 2024. L’album è stato realizzato con un approccio rigorosamente legato a un’epoca specifica: l’idea era immaginare un disco che Michael Chapman avrebbe potuto realizzare nei minimi dettagli. Il produttore vincitore di Grammy Sam Okell ha aiutato a guidare il processo: «Se non esisteva nel 1974, non è permesso usarlo». Ma questa è nowstalgia, non nostalgia. «Voglio qualcosa di nuovo, ma con lo stesso spirito», spiega Fin Greenall. Andare in tour resta una necessità tanto quanto una gioia: «Il bisogno di suonare il nuovo materiale è così travolgente che supera ogni comodità e ogni piccolo privilegio».

City è il prodotto di questa fame di scoperta e di una venerazione per l’album come forma artistica — proprio come accadeva nel 1974. La copertina rispecchia il suo contenuto: la prima canzone è il saluto, la chiusura strumentale è la conclusione. È una storia. È un disco per persone che, come i suoi creatori, sono curiose. Persone che affrontano volentieri un po’ di freddo per la musica, che tornano a casa ad accendere un fuoco scoppiettante, che restano con queste canzoni finché non sono pronte a inseguire il proprio cielo azzurro.

FINK

Europe Tour 2026

Martedì 27 Ottobre 2026 – MILANO
Magazzini Generali – via Pietrasanta, 16
Inizio concerti h. 21:00

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4biGjwU
Posto unico in piedi: € 26,00 + prev. / € 30,00 in cassa la sera del concerto

Mercoledì 28 Ottobre 2026 – ROMA
MONK – via Giuseppe Mirri, 35
Inizio concerti h. 21:00

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4biGjwU
Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. 

Giovedì 29 Ottobre 2026 – BOLOGNA
Locomotiv Club – via Sebastiano Serlio, 25/2
Inizio concerti h. 20:30

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4biGjwU
Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. 
Ingresso consentito ai possessori di tessera AICS.

In this article:,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Comfort Festival 2025 Comfort Festival 2025

Festival

COMFORT Festival 2025: FINK special guest di BEN HARPER e TREVES Blues Band di BLACKBERRY SMOKE

Per chiudere il 2024 in bellezza, siamo lieti di annunciare oggi i primi special guest d’eccezione della quarta edizione di Comfort Festival®, in programma durante il mese di luglio per...

24/12/2024

Reportage Live

Il calore esotico di Fink al Jazz:Re:Found 2024

Articolo di Umberto Scaramozzino Fink nella lineup del Jazz:Re:Found è solo apparentemente esotico. Quello del festival boutique di Cella Monte Monferrato è un contesto...

04/09/2024

Concerti

FINK: a fine agosto 3 concerti acustici a Galzignano Terme (PD), Roma e Cagliari

Dopo il successo delle sette tappe nel nostro paese dello scorso anno, Fink torna con tre concerti acustici che faranno contenti i fan: mercoledì 28 agosto 2024 all’Anfiteatro del Venda di...

10/03/2024

Concerti

FINK in versione acustica a Milano, o come cercare l’essenza negli eccessi di poesia

Il britannico Fin Greenall nel suo live all'Arca di Milano del 12 aprile supera il concetto (abusato) di performance acustica e ci dona un'ora...

13/04/2023