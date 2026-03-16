FINK: Fin Greenall e band ad Ottobre in concerto a Milano, Roma e Bologna

Fink, insieme alla sua band, torna in tour per presentare The City Is Coming to Erase It All, il nuovo album in uscita il 5 giugno 2026. Il tour passerà anche dall’Italia con tre imperdibili serate: martedì 27 ottobre 2026 ai Magazzini Generali di Milano, mercoledì 28 ottobre al MONK di Roma e giovedì 29 ottobre al Locomotiv Club di Bologna.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4biGjwU

The City Is Coming to Erase It All è il nono album in studio di Fink, successivo a Beauty in Your Wake del 2024. L’album è stato realizzato con un approccio rigorosamente legato a un’epoca specifica: l’idea era immaginare un disco che Michael Chapman avrebbe potuto realizzare nei minimi dettagli. Il produttore vincitore di Grammy Sam Okell ha aiutato a guidare il processo: «Se non esisteva nel 1974, non è permesso usarlo». Ma questa è nowstalgia, non nostalgia. «Voglio qualcosa di nuovo, ma con lo stesso spirito», spiega Fin Greenall. Andare in tour resta una necessità tanto quanto una gioia: «Il bisogno di suonare il nuovo materiale è così travolgente che supera ogni comodità e ogni piccolo privilegio».

City è il prodotto di questa fame di scoperta e di una venerazione per l’album come forma artistica — proprio come accadeva nel 1974. La copertina rispecchia il suo contenuto: la prima canzone è il saluto, la chiusura strumentale è la conclusione. È una storia. È un disco per persone che, come i suoi creatori, sono curiose. Persone che affrontano volentieri un po’ di freddo per la musica, che tornano a casa ad accendere un fuoco scoppiettante, che restano con queste canzoni finché non sono pronte a inseguire il proprio cielo azzurro.

FINK

Europe Tour 2026

Martedì 27 Ottobre 2026 – MILANO

Magazzini Generali – via Pietrasanta, 16

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4biGjwU

Posto unico in piedi: € 26,00 + prev. / € 30,00 in cassa la sera del concerto

Mercoledì 28 Ottobre 2026 – ROMA

MONK – via Giuseppe Mirri, 35

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4biGjwU

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Giovedì 29 Ottobre 2026 – BOLOGNA

Locomotiv Club – via Sebastiano Serlio, 25/2

Inizio concerti h. 20:30

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4biGjwU

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Ingresso consentito ai possessori di tessera AICS.