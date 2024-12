COMFORT Festival 2025: FINK special guest di BEN HARPER e TREVES Blues Band di BLACKBERRY SMOKE

Per chiudere il 2024 in bellezza, siamo lieti di annunciare oggi i primi special guest d’eccezione della quarta edizione di Comfort Festival®, in programma durante il mese di luglio per la prima volta nella Città Metropolitana di Milano, all’interno del giardino della Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo.

Ognuna delle cinque giornate della rassegna sarà aperta da due special guest che scalderanno il pubblico. I primi ad essere confermati sono il cantautore inglese Fink, di scena insieme alla sua band sabato 5 luglio prima di Ben Harper & The Innocent Criminals, e la storica Treves Blues Band che venerdì 11 luglio precederà sul palco i Blackberry Smoke.

Sale quindi l’attesa per gli ospiti delle altre tre giornate del festival: venerdì 4 luglio con la Warren Haynes Band, mercoledì 9 luglio con i Wolfmother e domenica 13 luglio con la SatchVai Band di Joe Satriani e Steve Vai.

COMFORT Festival 2025®

Milano, Cinisello Balsamo – Villa Casati Stampa / ingresso da via Fratelli Cervi

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/comfort

Venerdì 4 Luglio 2025

WARREN HAYNES BAND and more

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 45,00 + prev. / € 55,00 in cassa la sera del concerto.

Sabato 5 Luglio 2025

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS and more

+ special guest FINK

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 60,00 + prev. / € 75,00 in cassa la sera del concerto.

Mercoledì 9 Luglio 2025

WOLFMOTHER and more

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 35,00 + prev. / € 45,00 in cassa la sera del concerto.

Venerdì 11 Luglio 2025

BLACKBERRY SMOKE and more

+ special guest TREVES Blues Band

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 40,00 + prev. / € 50,00 in cassa la sera del concerto.

Domenica 13 Luglio 2025

SATCHVAI BAND

Surfing With The Hydra 2025 Tour

Featuring JOE SATRIANI and STEVE VAI and more

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 65,00 + prev. / € 80,00 in cassa la sera del concerto.

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/comfort