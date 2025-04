Rock en Seine 2025: il festival parigino torna con una line-up stellare dal 20 al 24 agosto

Rock en Seine nasce nel 2003 alle porte di Parigi e in poco più di vent’anni si è imposto come uno dei festival musicali più acclamati di Francia e d’Europa. Ogni fine agosto, il parco storico di Saint-Cloud ospita cinque giorni di concerti e fino a 40 mila spettatori al giorno. Sullo sfondo dei giardini disegnati da Le Nôtre, va in scena un’atmosfera unica in cui grandi leggende del rock, pop ed elettronica condividono il palco con le nuove promesse della musica internazionale. Nel corso degli anni il festival ha ospitato artisti del calibro di Radiohead, Foo Fighters, Arctic Monkeys, The Cure, Lana Del Rey e tanti altri. Non sono mancati nemmeno episodi entrati nelle cronache rock: celebre il litigio tra i fratelli Gallagher nel backstage di Rock en Seine 2009, che portò allo scioglimento degli Oasis pochi minuti prima di salire sul palco.

Rock En Seine 2025 Lineup

La line-up 2025: cinque giorni di musica

Il festival 2025 si terrà su cinque giornate – da mercoledì 20 a domenica 24 agosto – con una programmazione ricchissima.

Mercoledì 20 l’apertura sarà affidata interamente a voci femminili: sul palco principale si alterneranno Chappell Roan, i britannici London Grammar e l’inglese Suki Waterhouse, inaugurando la manifestazione all’insegna del talento rosa.

Giovedì 21 vedrà poi protagonista il rapper americano A$AP Rocky (in esclusiva per il festival), affiancato dal ritorno dei newyorkesi Vampire Weekend e dalla giovane rapper Doechii.

Venerdì 22 sarà dedicato a sonorità elettroniche e pop alternative: tra i nomi di punta figurano Anyma (progetto techno multimediale di Matteo Milleri dei Tale Of Us), la cantautrice nordica Aurora e gli australiani Empire of the Sun. Sabato 23 si prosegue con i ritmi electro-rock dei francesi Justice, il raffinato mix elettronico di Jamie xx e il soul di Jorja Smith, senza dimenticare altre proposte eclettiche locali e internazionali.

Domenica 24 il gran finale è all’insegna del rock: sul Main Stage arriveranno i leggendari Queens of the Stone Age come headliner, affiancati dal post-punk irlandese dei Fontaines D.C. e dal rock britannico degli Stereophonics. A rappresentare le voci femminili ci sarà Sharon Van Etten con il suo nuovo progetto The Attachment Theory, mentre in chiusura trovano spazio anche gli americani Wallows e il trio rap irlandese Kneecap (che canta in gaelico) per un ultimo giorno davvero eterogeneo.

Informazioni pratiche

Date: 20–24 agosto 2025

Location: Domaine National de Saint-Cloud (Parigi)

Biglietti: disponibili sul sito ufficiale (biglietti giornalieri e pass 2, 3 o 4 giorni)

Come arrivare: l’area del festival è raggiungibile con la metro linea 10 (capolinea Boulogne–Pont de Saint-Cloud), tram T2 (fermata Parc de St-Cloud) e diverse linee bus; non sono previsti parcheggi per auto private

Servizi: festival cashless (pagamenti solo con braccialetto ricaricabile), Mini Rock (area a ingresso gratuito per bambini 6–11 anni), aree food & drink, spazi relax e attività extra-musicali

Per tutte le info vi rimandiamo al sito ufficiale a seguente link www.rockenseine.com