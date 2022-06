ROCK EN SEINE 2022: il festival francese dal 25 al 30 agosto a Parigi

A fine agosto in quei di Parigi, più precisamente nel parco Château de Saint-Cloud avrà luogo il Rock en Seine festival rock francese che vedrà quest’anno una line-up pazzesca, eccola qui sotto elencata giorno per giorno con link per comprare i biglietti.

Day 1 – Giovedì 25 Agosto sold out

Arctic Monkeys, Idles, Yungblud, Beabadoobee, Fontaines D.C., Inhaler, Priya Ragu, Requin Chagrin, Soulwax…

Day 2 – Venerdì 26 Agosto – Biglietti qui

Nick Cave and the Bad Seeds, James Blake, Kraftwerk, London Grammar, DIIV, Jehnny Beth, Los Bitchos, Squid, The Limiñanas, Aldous Harding…

Day 3 – Sabato 27 Agosto – Biglietti qui

Tame Impala, Jamie XX, La Femme, The Blaze, Malik Djoudi, Crystal Murray, November Ultra, Izia, Lala&Ce, Perfume Genius…

Day 4– Domenica 28 Agosto – Biglietti qui

Stromae, FKJ, Aurora, Parcels, Fred Again, Channel Très, Griff, Joy Crookes, Dijon, Nu Genea, Remi Wolf, Vendredi sur Mer…

Day 5 – Martedì 30 Agosto – Biglietti qui

Rage Against the Machine, Run the Jewels, Franck Carter & The Rattlesnakes, Ausgang…

Per tutte le info vi rimandiamo al sito ufficiale a seguente link www.rockenseine.com