PENNYWISE, PROPAGANDHI, COMEBACK KID e tanti altri in concerto sabato 17 Maggio 2025 a Milano

È in arrivo per la prima volta in Italia nel 2025 il festival che nasce dalle ceneri del leggendario “Deconstruction Tour” che ha segnato la storia del punk rock dei primi anni 2000.

Una data imperdibile per tutti gli amanti del punk rock e dell’hardcore; la line-up sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni nella giornata del 17 maggio 2025 vedrà come protagonisti Pennywise, Propagandhi, Comeback Kid, The Iron Roses e Dead Pioneers.

PENNYWISE

I Pennywise, headliner della giornata, tornano in Italia dopo due anni dalla loro ultima esibizione al Bay Fest. Attivi dal 1988, sono conosciuti in tutto il mondo per il loro stile unico, che mescola hardcore californiano e surf punk melodico. Con una carriera che dura da oltre 25 anni, la band si è fatta apprezzare per la potenza dei suoi live e per brani iconici come “Fuck Authority”, “Revolution” e “Bro Hymn”, quest’ultima tributo al bassista Jason Thirsk, scomparso nel 1996. Grazie a un continuo impegno sociale e a continui tour mondiali, i Pennywise sono stati in grado di costruirsi un importante seguito internazionale che risponde sempre presente quando la band è in tour.

PROPAGANDHI

Attesissimo anche il ritorno dei Propagandhi; la band canadese, infatti, manca nel nostro Paese da quasi 7 anni. Sin dalla loro formazione a Manitoba nel 1986, i Propagandhi da sempre portano un messaggio antifascista enfatico alla loro musica. Oltre ad affrontare una serie di perdite personali subite negli ultimi anni, “Victory Lap” (2017), il primo full-length album della band dopo “Failed States” del 2012, vede la band affrontare un panorama in cui il fascismo è improvvisamente tornato di tendenza. “Victory Lap” segna anche il primo album dei Propagandhi con il nuovo chitarrista Sulynn Hago, che si unisce a Samolesky, al frontman Chris Hannah e al bassista Todd Kowalski. Hago ha sostituito il chitarrista di lunga data David Guillas (che ha dato il suo contributo in diverse tracce di “Victory Lap”), ed è entrato a far parte della band dopo che i Propagandhi hanno lanciato un appello di ricerca di un nuovo chitarrista, ricevendo oltre 400 risposte.

COMEBACK KID

Altro graditissimo ritorno è quello dei Comeback Kid, protagonisti di un set incendiario lo scorso maggio proprio al Carroponte in occasione della prima delle due tappe italiane del “Final Tour” dei NOFX.

Formatisi nel 2000, la band ha costruito il proprio sound su una miscela di hardcore e riff di chitarra che ricordano le atmosfere metal moderne. Hanno all’attivo sette album; l’ultimo “Heavy Steps” pubblicato nel 2022 per Nuclear Blast, ha segnato un ritorno alle origini per la band.

Infine, il “Reconstruction Tour” ci porta due prime volte in Italia: The Iron Roses e Dead Pioneers. The Iron Rosessono una band molto interessante, a metà strada tra punk e ska-core con energia da vendere, testi politicamente incisivi e una voce che i punkrock kids conoscono molto bene: Nathan Gray dei Boysetsfire/I Am Heresy/The Casting Out.

Dead Pioneers, invece, portano con sé un sound grezzo ed energico. Il loro disco omonimo ne è un perfetto biglietto da visita: 12 tracce da ascoltare tutto di un fiato che rappresentano tutto ciò per cui vale la pena lottare, esporsi e gridare.

