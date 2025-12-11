Connect with us

La Prima Estate 2026: Wolf Alice e Nation of Language in concerto il 27 giugno con i GORILLAZ

Published

La Prima Estate arricchisce il programma del secondo weekend annunciando due nomi tra i più apprezzati della scena internazionale: Wolf Alice e Nation of Language, attesi sul palco di Parco BussolaDomani sabato 27 giugno, nella serata che culminerà con il concerto dei Gorillaz.

WOLF ALICE

Band simbolo del rinnovamento del pop-rock britannico, i Wolf Alice hanno conquistato pubblico e critica fin dagli esordi con My Love Is Cool, proseguendo poi con il Mercury Prize per Visions of a Life e il successo di Blue Weekendnumero 1 nel Regno Unito e premiato come Best Group ai Brit Awards.
Il 29 agosto 2025 è uscito il nuovo album The Clearing, registrato a Los Angeles con Greg Kurstin: un lavoro ambizioso, ricco di melodie e ispirazioni anni ’70, che segna per la band l’inizio di una nuova fase artistica. Dopo anni di tour sold out e apparizioni nei principali festival mondiali, i Wolf Alice arrivano a La Prima Estate col loro attesissimo live

NATION OF LANGUAGE

Tra i progetti più originali della scena synthpop contemporanea, i Nation of Language hanno saputo unire sensibilità elettronica e lirismo umano, guadagnandosi l’attenzione del pubblico internazionale. Dopo i primi due album pubblicati in piena pandemia, è con Strange Disciple (2023), nominato Album of the Year da Rough Trade, che la band si afferma come una delle voci più innovative dell’alt-pop.
Il nuovo lavoro Dance Called Memory, prodotto da Nick Millhiser (LCD Soundsystem, Holy Ghost!), amplia la loro palette sonora e approfondisce i temi della perdita, dell’amicizia e della ricerca di connessioni autentiche.

LA PRIMA ESTATE 2026

Biglietti in vendita  > https://tidd.ly/4pU7YuI

19 Giugno
JACK WHITE

26 Giugno
NICK CAVE and the bad seeds
SLEAFORD MODS
EMILIANA TORRINI

27 Giugno
GORILLAZ
WOLF ALICE
NATION OF LANGUAGE

28 Giugno
TWENTY ONE PILOTS
WET LEG

