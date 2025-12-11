La Prima Estate 2026: Wolf Alice e Nation of Language in concerto il 27 giugno con i GORILLAZ

La Prima Estate arricchisce il programma del secondo weekend annunciando due nomi tra i più apprezzati della scena internazionale: Wolf Alice e Nation of Language, attesi sul palco di Parco BussolaDomani sabato 27 giugno, nella serata che culminerà con il concerto dei Gorillaz.

WOLF ALICE

Band simbolo del rinnovamento del pop-rock britannico, i Wolf Alice hanno conquistato pubblico e critica fin dagli esordi con My Love Is Cool, proseguendo poi con il Mercury Prize per Visions of a Life e il successo di Blue Weekend, numero 1 nel Regno Unito e premiato come Best Group ai Brit Awards.

Il 29 agosto 2025 è uscito il nuovo album The Clearing, registrato a Los Angeles con Greg Kurstin: un lavoro ambizioso, ricco di melodie e ispirazioni anni ’70, che segna per la band l’inizio di una nuova fase artistica. Dopo anni di tour sold out e apparizioni nei principali festival mondiali, i Wolf Alice arrivano a La Prima Estate col loro attesissimo live

NATION OF LANGUAGE

Tra i progetti più originali della scena synthpop contemporanea, i Nation of Language hanno saputo unire sensibilità elettronica e lirismo umano, guadagnandosi l’attenzione del pubblico internazionale. Dopo i primi due album pubblicati in piena pandemia, è con Strange Disciple (2023), nominato Album of the Year da Rough Trade, che la band si afferma come una delle voci più innovative dell’alt-pop.

Il nuovo lavoro Dance Called Memory, prodotto da Nick Millhiser (LCD Soundsystem, Holy Ghost!), amplia la loro palette sonora e approfondisce i temi della perdita, dell’amicizia e della ricerca di connessioni autentiche.

LA PRIMA ESTATE 2026

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4pU7YuI

19 Giugno

JACK WHITE

26 Giugno

NICK CAVE and the bad seeds

SLEAFORD MODS

EMILIANA TORRINI

27 Giugno

GORILLAZ

WOLF ALICE

NATION OF LANGUAGE

28 Giugno

TWENTY ONE PILOTS

WET LEG