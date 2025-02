FILAGOSTO FESTIVAL: nel 2025 non ci sarà l’edizione del festival

Filago, 26 febbraio 2025 – L’Associazione FilagoGiovani annuncia a malincuore che quest’anno non ci sarà alcuna edizione del Filagosto Festival. Una decisione sofferta che riflette sempre più la difficile situazione di chi organizza eventi come Filagosto, fatti di volontariato, indipendenza e amore per la musica.

Negli ultimi anni, i costi per organizzare il nostro festival sono aumentati in modo esponenziale e nonostante questo abbiamo sempre fatto il possibile per mantenere Filagosto un festival accessibile a tutti, senza mai adeguarci alla logica dei grandi eventi. Per vent’anni l’ingresso è stato totalmente gratuito e solo nel 2023, davanti a un mercato sempre più costoso, abbiamo introdotto un biglietto simbolico di 1 euro, aumentato poi a 5 euro nel 2024 per far fronte alle spese in crescita. Abbiamo resistito il più possibile, convinti che la musica debba essere di tutti.

Abbiamo resistito all’imposizione di un cambio location nel 2019, creando dal nulla un’area festival di tutto rispetto. Ma quella bellissima, verdeggiante e purtroppo onerosa area dovrà subire dei lavori e non abbiamo la certezza di poterne usufruire nuovamente in futuro.

Abbiamo sempre creduto che la cultura, la musica e la comunità dovessero essere un valore aggiunto per il territorio, e non un problema da gestire.

Eppure, nonostante in questi anni il festival abbia portato migliaia di persone in un paese di poche anime, creando opportunità di incontro, scambio e crescita oltre che un valore indotto, ci siamo trovati a operare in un contesto che, invece di favorire questo patrimonio collettivo, ha finito per renderlo più complesso e oneroso.

Oggi, con enorme dispiacere, ci troviamo a dover prendere questa decisione, consapevoli che al momento non esistano le condizioni per organizzare la 23^ edizione del Filagosto Festival. Ma questo, ci auguriamo, non è un addio.

La scelta di comunicare ufficialmente questa decisione vuole essere anche una richiesta di attenzione verso le tante realtà, come la nostra, che stanno diventando sempre più rare sul territorio bergamasco e in generale italiano, schiacciate da un sistema che favorisce i grandi eventi commerciali e da dinamiche che poco hanno a che fare con la passione per la musica, per un territorio e i suoi giovani.

Le attività dell’associazione continueranno sul nostro territorio, organizzando momenti di incontro e aggregazione, nella speranza che tutte le difficoltà attuali possano essere superate e che si possa tornare a lavorare a una nuova edizione del Festival.

Il nostro ringraziamento va a tutti i volontari e le volontarie, al pubblico, agli amici e alle amiche del Filagosto che ci hanno regalato oltre vent’anni di magia.

Associazione FilagoGiovani