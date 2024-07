FILAGOSTO Festival 2024: 30 concerti in 6 giorni, al via il 30 luglio con Vasco Brondi

Vasco Brondi, Skip Marley, Black Uhuru, Appino, Nitro, Korpiklaani e Nanowar of steel. Sono gli artisti protagonisti del Filagosto Festival 2024 che torna, in Via delle Industrie a Filago, dal 30 luglio al 4 agosto 2024, per un’edizione carica di ospiti internazionali e tante novità. In totale ci saranno 30 concerti in sei giorni, da martedì a domenica.



Sarà Vasco Brondi ad aprire questa 22^ edizione, martedì 30 luglio, tornando a Filago dopo 10 anni con un nuovo album forte e sincero. La sua, l’unica data estiva in Lombardia dopo il successo del tour nei club. Prima di lui sul palco Anna Castiglia.

Mercoledì 31 luglio sarà reggae night, con una serata che presenta due facce della stessa medaglia: il reggae giamaicano. Da una parte Skip Marley, nipote di un nonno che ha fatto la storia del genere e della musica, che atterra a Filago per la sua primissima data nel vecchio continente e unica tappa italiana del suo tour mondiale. Reduce da una collaborazione con Katy Perry nel brano Chained to the Rhythm e da due nomination ai Grammy Awards 2021 per l’EP Higher Place, Skip Marley salirà sul palco in una notte che vedrà esibirsi anche delle leggende della musica in levare come Black Uhuru. La band, nata negli anni ‘70, porterà al Filagosto il sound originale di Kingston e di quella parola – Uhuru – che in swahili significa «libertà».

Giovedì 1 agosto sarà nuovamente protagonista il cantautorato italiano con l’unica tappa lombarda de Le vecchie maniere Tour di Appino, già ospite del festival in altre tre edizioni. A guidare il cantante, chitarrista e frontman degli Zen Circus la continua e ostinata voglia di fare musica raccontando poesie e miserie dell’umanità. Prima di lui sul palco Elephant brain e Spinozo.

La urban music si esibirà venerdì 2 agosto con Nitro, artista tra i più rispettati dello spaccato musicale italiano, recente protagonista di un featuring con Madame. Per lui sarà la prima volta al Filagosto Festival per una serata aperta da Nello Taver e Caro wow.

Tra le novità di questa 22^ edizione c’è la doppia data del Metal for Emergency. Per la prima volta dopo otto anni, l’appuntamento dedicato ai metallari di ogni ordine e grado guadagna l’intero weekend, ospitando nove band tra sabato 3 e domenica 4 agosto. Sabato sarà il folk metal dal sapore nordico dei Korpiklaani a chiudere una serata che avrà già scaldato il palco e l’atmosfera con Blaze Bayley, Game over, Loudblood e Darkhold. Domenica si gioca in casa, con una delle band metal italiane più apprezzate all’estero, i Nanowar of steel, irriverenti e dissacranti, condivideranno il palco con Vision Divine & Morby & Tony Mad e Speedstroke.

Anche quest’anno i palchi del Filagosto Festival saranno due. Oltre al Palco Power (main stage) torna l’Ink stage in collaborazione con Ink Club Bergamo. Ogni sera un pre-show per entrare nell’atmosfera del Filagosto Festival e un dj set post concerto.

Quest’anno il Filagosto Festival prevede un biglietto d’ingresso a 5 euro per tutte le serate. Una scelta volta a garantire il futuro e la sostenibilità dell’evento, un contributo necessario per permettere al Festival di continuare ad essere l’appuntamento indipendente che tutti riconoscono e che in tantissimi hanno amato in oltre vent’anni di programmazione.

Il biglietto è uguale per tutte le serate perchè vuole porsi come un contributo al Festival e non un ticket per il singolo artista.

L’acquisto sarà possibile su Ciaotickets con i diritti di prevendita, sul sito www.filagostofestival.it, nei rivenditori autorizzati Ciaotickets o direttamente all’ingresso del Filagosto. Prevista anche una formula ad abbonamento per tutte le sei giornate del Festival ad un costo di 25 euro.

Accanto alla musica, come sempre, la cucina interna, la ricca selezione di birre artigianali dei migliori birrifici della bergamasca e i migliori cocktail artigianali da un’azienda produttrice lombarda, oltre a truck food da tutta Italia. L’estate, il cibo e la musica, questi sono gli ingredienti immancabili del Filagosto Festival.