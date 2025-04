Festival ROCK IM PARK e ROCK AM RING 2025: 30 e 40 anni di musica rock e metal

I festival gemelli Rock Im Park e Rock am Ring si preparano a celebrare il 30º e il 40º anniversario con un’edizione storica. Le date dei festival quest’anno si terranno dal 6 all’8 giugno: Rock am Ring presso il Nürburgring a Nürburg e Rock im Park al Zeppelinfeld di Norimberga.

Il 2025, quindi, segna un traguardo storico per il Rock Im Park, uno dei festival rock e metal più iconici d’Europa: il trentesimo anniversario. Dal 6 all’8 giugno, il celebre Zeppelinfeld di Norimberga ospiterà tre giorni di pura energia, musica e celebrazione. Dal canto suo, il “gemello” Rock am Ring quest’anno celebrerà l’edizione n.40!

ROCK IM PARK 2025

L’organizzazione ha preparato un cartellone all’altezza dell’occasione, con oltre 100 artisti pronti a infiammare il pubblico. I palchi di Rock im Park ospiteranno grandi nomi della scena internazionale e nuove promesse in ascesa.

Tra i protagonisti annunciati:

Slipknot – Headliner principale, pronti a scuotere Norimberga con la loro potenza iconica.

– Headliner principale, pronti a scuotere Norimberga con la loro potenza iconica. Bring Me The Horizon – In esclusiva europea per il 2025.

– In esclusiva europea per il 2025. The Prodigy – Energia elettronica e punk per uno show adrenalinico.

– Energia elettronica e punk per uno show adrenalinico. Biffy Clyro – I maestri del rock alternativo scozzese.

– I maestri del rock alternativo scozzese. Korn – Leggende del nu metal, amatissimi dal pubblico tedesco.

Altri artisti di rilievo includono:

Rise Against, Weezer, Bullet For My Valentine, Powerwolf, Sleep Token, Lorna Shore, IDLES, Spiritbox, The Ghost Inside, Jinjer, The Warning, Kontra K, Feine Sahne Fischfilet, Beatsteaks, Falling In Reverse, e moltissimi altri.

In dettaglio, il programma giornaliero prevede:

Venerdì 6 Giugno

Slipknot

Rise Against

Kontra K

Bullet For My Valentine

Heaven Shall Burn

In Flames

SDP

Spirito

Sabato 7 Giugno

Korn

Falling In Reverse

Beatsteaks

Sleep Token

Idles

Lorna Shore

Powerwolf

Domenica 8 Giugno

Bring Me The Horizon

The Prodigy

K.I.Z.

A Day To Remember

Biffy Clyro

Feine Sahne Fischfilet

Weezer

Rock im Park non è solo concerti: è un’esperienza collettiva immersiva.

I fan potranno soggiornare nei campeggi attrezzati, esplorare i numerosi stand gastronomici e di merchandising, partecipare ad attività collaterali e vivere la magia della comunità rock.

L’atmosfera è intensa ma accogliente, con appassionati provenienti da tutta Europa. Al momento in cui scriviamo, meno del 7% dei biglietti per il weekend è ancora disponibile.

Sono in vendita anche biglietti giornalieri a partire da 119€. Chi vuole partecipare deve affrettarsi: l’edizione 2025 si preannuncia una delle più memorabili nella storia del festival.

Rock im Park 2025 sarà più di un festival: sarà una celebrazione della storia e dell’evoluzione della scena rock e metal.

Per i fan vecchi e nuovi, rappresenta un’occasione unica per vivere tre giorni indimenticabili sotto il segno della musica, della libertà e dell’energia dal vivo.

ROCK AM RING 2025

Già sold out il gemello Rock Am Ring, 90.000 biglietti venduti in un attimo.

Per i ritardatari è possibile monitorare piattaforme di rivendita ufficiali come TicketSwap per eventuali disponibilità.

E quest’anno un’edizione assolutamente da non perdere!

Buoni 30 anni, Rock im Park, e buoni 40 a Rock am Ring!!

https://www.rock-im-park.com/en/lineup

https://www.rock-am-ring.com/en/lineup