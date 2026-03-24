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BRING ME THE HORIZON al cinema: arriva “L.I.V.E. in São Paulo”, evento mondiale solo il 25 e 28 marzo

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Bring Me the Horizon in concerto al Mediolanum Forum di Assago 2023 | foto di Andrea Ripamonti
Bring Me the Horizon in concerto al Mediolanum Forum di Assago 2023 | foto di Andrea Ripamonti

I Bring Me The Horizon, la band multi-platino vincitrice di un BRIT Award e nominata ai Grammy, si preparano a conquistare il grande schermo. Arriva L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment), un evento cinematografico rivoluzionario che documenta lo storico concerto sold out all’Allianz Parque Stadium davanti a 50.000 fan.

Quando vedere i Bring Me The Horizon al cinema

L’evento sarà proiettato nelle sale italiane e mondiali esclusivamente in due date: il 25 e il 28 marzo. Distribuito in Italia da Nexo Studios in collaborazione con Sony Music Italia, il film promette di essere un’esperienza immersiva senza precedenti per tutti i fan del gruppo capitanato da Oli Sykes.

Un’esperienza immersiva tra realtà e universo POST HUMAN

Definito dalla band stessa come il loro miglior show di sempre, L.I.V.E. in São Paulo non è un semplice film-concerto. L’opera espande l’universo visivo di POST HUMAN, integrando una produzione cinematografica d’avanguardia con le apparizioni di personaggi iconici come E.V.E, Selene e M8.

Co-diretto da CiRCUS HEaD, il film utilizza:

  • Copertura multi-camera e spettacolari riprese con droni.
  • Contenuti esclusivi inviati dai fan per un punto di vista dinamico.
  • Un viaggio antologico che spazia dai classici di Sempiternal e That’s the Spirit fino all’era amo e alla serie POST HUMAN.

In arrivo anche l’album fisico e digitale

Per chi vuole rivivere l’energia dello stadio di San Paolo ovunque, la band ha annunciato l’uscita di L.I.V.E. IN SÃO PAULO in formato fisico e digitale. Dal 10 aprile, l’album sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming, in vinile e in CD, catturando l’essenza della performance che ha segnato un momento fondamentale della cultura modern rock contemporanea.

Scaletta (Tracklist) dell’evento

Il concerto ripercorre l’intera evoluzione dei Bring Me The Horizon attraverso 23 tracce cariche di adrenalina:

  1. (Interlude) Press Start
  2. DArkSide
  3. MANTRA
  4. Happy Song
  5. Teardrops
  6. AmEN!
  7. (Interlude) Project Angel Dust
  8. Kool-Aid
  9. Shadow Moses
  10. [ost] (spi)ritual
  11. n/A
  12. Sleepwalking
  13. Itch for the Cure (When Will We Be Free?)
  14. Kingslayer
  15. Parasite Eve
  16. Follow You
  17. LosT
  18. Can You Feel My Heart
  19. (Interlude) You People Are All Doomed
  20. Doomed
  21. (Interlude) Aura Gauger
  22. Drown
  23. Throne
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