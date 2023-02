FAKE FEST: a Luglio IDLES e THE LIBERTINES protagonisti a Bellaria Igea Marina (RN)

RADAR Concerti presenta la prima edizione di FAKE FEST, il nuovo boutique festival dedicato alla scena alternativa mondiale che si terrà il 13 e 14 luglio 2023 sulle spiagge di Bellaria Igea Marina (Rimini).

Uniche date italiane per IDLES, THE LIBERTINES, The Murder Capital e La Femme, i primi nomi annunciati a cui si aggiungeranno molti altri artisti e dj, per riunire il meglio della scena indipendente che domina il panorama internazionale.

FAKE FEST 2023

Beky Bay, Bellaria Igea Marina (RN)

13.07.2023 – IDLES e The Murder Capital + tba

14.07.2023 – THE LIBERTINES e La Femme + tba

Biglietti disponibili solo su DICE

13.07: https://link.dice.fm/pe39a1a5d1e1

14.07: https://link.dice.fm/g794759138a2

abbonamento due giorni: https://link.dice.fm/L4b93dcff4f9

Dopo aver annunciato gli IDLES, che suoneranno giovedì 13 luglio insieme ai The Murder Capital, band rivelazione del nuovo post punk internazionale, si aggiungono in line up, venerdì 14 luglio i THE LIBERTINES, reduci dal grande successo del tour dello scorso anno per i 20 anni da Up The Bracket, e La Femme, la band francese che fa della sperimentazione tra i generi il suo marchio di fabbrica e che torna in Italia a dieci anni dal primo disco in studio.



La location scelta per il festival sulla riviera romagnola è il Beky Bay: un’arena unica nel suo genere, uno spazio di oltre 3500mq che al tramonto si trasforma in un suggestivo teatro a cielo aperto, con un imponente palco che si affaccia direttamente sul mare, per l’evento alt rock dell’estate italiana.