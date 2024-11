Confermate altre 88 band al Graspop Metal Meeting 2025

Con ben 5 headliner già annunciati, stiamo ora arricchendo la line-up con altri 88 artisti per la prossima 28a edizione del Graspop Metal Meeting. Amenra, Dream Theater, Falling In Reverse, In Flames, King Diamond, Lorna Shore, Savatage e Spiritbox sono tra le oltre 130 band che daranno il massimo sul terreno sacro del Graspop Metal Meeting da giovedì 19 a domenica 22 giugno 2025.

Finora abbiamo annunciato i seguenti headliner per GMM 2025:

Till Lindemann (domenica 22 giugno 2025 – North Stage).

Iron Maiden (giovedì 19 giugno 2025 – South Stage);

Powerwolf (giovedì 19 giugno 2025 – North Stage);

Slipknot (venerdì 20 giugno 2025 – North Stage);

Korn (sabato 21 giugno 2025 – North Stage);

Non meno di 40 artisti faranno il loro debutto ai GMM nel 2025. Dai un’occhiata qui.

Ecco le nuove aggiunte al nostro cartellone #GMM25: Airbourne, Alien Ant Farm, Amenra, Amira Elfeky, Angelus Apatrida, Apocalyptica, As Everything Unfolds, Bad Wolves, Beast In Black, Beyond The Black, Cattle Decapitation, Charlotte Wessels, Creeper, Currents, Dayseeker, Dead Poet Society, Deafheaven, Death Angel, Dragonforce, Dream Theater, Eagles of Death Metal, Employed To Serve, Epica, Falling In Reverse, Filtro, Adatto per un’autopsia, Fleshwater, Fustigazione Molly, Dalle ceneri al nuovo, Gloryhammer, Halocene, Hardy, Hatebreed, Il paradiso brucerà, Latte caldo, Casa di protezione, Imminenza, In fiamme, Jerry Cantrell, Jinjer, Julie Christmas, Katatonia, Kim Dracula, King Diamond, Kittie, Krokus, Lagwagon, Last Train, Lorna Shore, Isteria di massa, Immobile in bianco, Rifiuti Urbani, Northlane, Niente di più, Nova Twins, Romanzieri, Orange Goblin, Orbit Culture, Paradise Lost, Perturbator, Peyton Parrish, Primordial, Psychonaut, Rise Of The Northstar, Sacred Reich, Savatage, Seven Hours After Violet, Signs of the Swarm, SiM, Skillet, Soen, Spectral Wound, Spiritbox, Static Dress, Stray From The Path, Sun Don’t Shine, Sylosis, Terror, The Dead Daisies, The Ghost Inside, The Hu, The Raven Age, Thrice, Trash Boat, Triptykon, Villagers Of Ioannina City, Vowws e Whitechapel.

I biglietti per GMM 2025 saranno in vendita a partire dalle ore 10 di sabato 30 novembre su Ticketmaster. I possessori di Mastercard beneficiano dell’accesso prioritario ai biglietti in prevendita tra le ore 10 di giovedì 28 novembre e le ore 9 di sabato 30 novembre. Vai a priceless.com/music per tutti i dettagli.

Informazioni su GMM: Quattro giorni, cinque tappe. Fantastici headliner, talento emergente, chitarre schiaccianti e mosh pit colossali. Per la 28esimavolta la crème de la crème della scena hard rock e metal internazionale convergerà in Belgio mentre Dessel si prepara all’impatto.

L’edizione del prossimo anno del più grande e versatile festival hard rock e metal del Benelux si svolgerà dal 19 al 22 giugno 2025. GMM2025: il clou metal dell’anno per ogni metallaro!

Stay heavy. Stay tuned!