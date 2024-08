BASE FESTIVAL 2024: dal 29 agosto con DJ Shocca, Egreen, Fango Live Band e molti altri a Scorzè (Ve)

DJ Shocca & Egreen, Fango Live Band, Eternal Love, Il Mago del Gelato, Anna and Vulkan: alcuni dei nomi che si esibiranno all’edizione 2024 di BASE FESTIVAL, il festival musicale che anche quest’anno darà vita alla suggestiva ex base missilistica di Peseggia, a Scorzè (VE), da giovedì 29 agosto a domenica 01 settembre.

L’ingresso, che rimane gratuito anche per l’edizione 2024, permette l’accesso all’area concerti con due palchi, ad un più grande punto ristoro con diverse tipologie di food truck e ad un’area espositiva di realtà artigiane pronte a far conoscere i propri prodotti e servizi.

La line up di quest’anno dimostra la volontà del festival di ritagliarsi un proprio spazio, ben specifico, nel panorama concertistico locale: essere una finestra sulla scena musicale italiana, in grado di proporre al pubblico nomi affermati accanto a progetti meno noti, con l’intento di voler rappresentare le sfumature più interessanti del panorama contemporaneo. Da un lato artisti e artiste che entrano nelle classifiche come le migliori novità musicali, dall’altro, progetti che hanno segnato e continuano ad innovare il genere di riferimento, per un festival in grado di offrire a tutto il pubblico la possibilità di ritrovare il proprio universo musicale e, perché no, di scoprire qualcosa di nuovo.

Sarà Anna and Vulkan ad aprire la seconda edizione del festival, come headliner della serata di giovedì 29 agosto. Il progetto musicale della napoletana Anna Scassillo, considerata una delle migliori novità musicali da testate come Billboard, rappresenta uno dei profili più interessanti della nuova scena musicale nazionale, che mixa abilmente la tradizione napoletana ai trend della scena internazionale, in un genere originale. Assieme a lei, nella serata di giovedì, suoneranno i Glazyhaze, giovane band nata a Venezia, influenzata dal nu-gaze, dream pop e da suoni psichedelici.

Venerdì 30 agosto, il festival cambia atmosfera con la “Fango Dischi Night” guidata dal DJ e producer veneziano Fango, all’anagrafe Nicola Zanetti. Definito da Michael Mayer “the most insane Italian since Berlusconi” è considerato uno degli artisti più influenti della scena underground europea, dove ha suonato nei più importanti club. Per la serata di venerdì scalderà BASE FESTIVAL con pezzi elettronici accompagnati dalla Fango live band per, citando le sue parole, “riportare in auge la classica e iniziale dimensione delle disco e riproporre il loro groove organico e avvolgente in chiave più moderna”.

DJ Shocca & Egreen saranno invece gli headliner della serata di sabato 31 agosto: il Dj e beatmaker trevigiano e il rapper italo-colombiano, promettono di mettere d’accordo tutti gli appassionati del genere. Dj Shocca, veterano della scena hip hop italiana, ha collaborato con alcuni dei principali artisti del rap del nostro Paese come Guè, Emis Killa, Jake La Furia, Bassi Maestro e molti altri, diventando un’icona del suo genere, senza mai cedere alle mode del momento. Per la serata sarà accompagnato da Egreen, definito da Rolling Stones Italia “l’eroe del rap underground” e sostenuto dai più affezionati per il suo rap con zero compromessi.

Domenica 1 settembre, si cambia di nuovo genere con due alternative musicali in grado di far cantare e ballare con ritmi accattivanti e coinvolgenti: gli Eternal Love, giovane duo di dj milanesi che mixano funk, disco, jazz and house, e il collettivo Il Mago del Gelato, un gruppo di quattro musicisti milanesi, che uniscono i sapori del mediterraneo e allo spirito della periferia milanese in una miscela sensuale e movimentata.

Arricchiranno inoltre le serate: Novamerica giovedì 29, cantautore veneziano che unisce il pop all’indie; venerdì 30 Barnt, DJ e musicista tedesco, che mixerà sapientemente i generi della musica elettronica, house e techno sperimentale; Kira, rapper romano, completerà la line up della serata di sabato.

A ridosso del festival verranno inoltre annunciati due special guest per le serate di venerdì 30 e sabato 31 agosto.

Come per l’edizione 2023, è stata attivata una campagna crowdfunding per sostenere la realizzazione di un festival più sicuro e fruibile. Per contribuire, la campagna è attiva sulla piattaforma di Produzioni dal Basso, al seguente link: https://sostieni.link/36159 .