BASE FESTIVAL 2025: al via la terza edizione, dal 28 al 31 agosto a Scorzè (Venezia)

E’ tutto pronto per la terza edizione di BASE FESTIVAL, il festival musicale darà nuovamente vita alla suggestiva ex base missilistica di Peseggia, a Scorzè (VE), da giovedì 28 a domenica 31 agosto.

La musica, ovviamente, sarà la protagonista assoluta con una line up variegata già annunciata che vanta diversi generi musicali per ritrovare i gusti di tutti e tutte. Tra gli artisti che si esibiranno sui due palchi del festival, troveremo infatti: profili di rilievo nel panorama italiano come Pop X, Inoki e Dente; artisti che si stanno affermando a livello nazionale come Lamante e Bais fra gli altri; ma anche emergenti artisti locali, come i Terzopiano. Nelle varie serate si alterneranno inoltre dj affermati come Bawrut e i Dirty Channels, assieme a progetti più locali.

Le line up complete, serata per serata, sono disponibili sul sito del festival www.basefestival.it o nei canali social (Instagram e Facebook).

Ma non solo: sarà presente una arricchita area food truck, un mercato espositivo di realtà artigiane locali e un programma di laboratori e attività per tutti, adulti e bambini.

Nelle giornate di sabato e domenica, infatti, sono previste attività speciali per rendere il festival ancora più coinvolgente. Sabato 30, la serata entra nel vivo con il live set interattivo di Mani – duo di dj veronesi che attraverso un sistema da loro sviluppato dà la possibilità al pubblico di partecipare attivamente al loro live set elettronico, per un momento di sperimentazione musicale aperto a tutti/e.

Domenica 31, invece, i cancelli della base apriranno in anticipo per due speciali laboratori: il workshop d’illustrazione di Matilde Masoni e Jennifer Battain, giovani illustratrici del territorio veneziano, che insegneranno a creare un personale “leporello musicale”. Masoni ha inoltre curato tutta l’identità grafica coordinata del Festival di quest’anno, a partire dalla emblematica locandina.

Parallelamente, il collettivo oltreforma di giovani educatrici e educatori attive in particolare a Venezia, accompagnerà bambini e bambine nel laboratorio “la musica che non esiste”: un viaggio multisensoriale alla scoperta della musica attraverso la creazione di nuove note musicali. La partecipazione ai laboratori è limitata: per informazioni e iscrizioni, seguire i canali social di Base Festival (Instagram e Facebook) o inviare una mail a info@musicabase.it.

La terza edizione di Base Festival sarà, insomma, un’esperienza musicale e culturale a tutto tondo, finalizzata a riqualificare un’area, quella dell’ex base missilistica di Scorzè, che da anni è alla ricerca di una sua nuova identità.

Si parte quindi giovedì 28 agosto con Pop X: i biglietti sono già in vendita su TicketSms ad un prezzo agevolato di prevendita, altrimenti sarà possibile acquistarli lo stesso giovedì in ingresso al festival. Le serate del 29, 30 e 31 agosto prevedono invece entrata libera con offerta all’ingresso. L’apertura dei cancelli è prevista da giovedì a sabato alle 18, la domenica alle 16.

Sono disponibili sia un parcheggio per biciclette sia un ampio parcheggio per auto, fino a esaurimento posti.