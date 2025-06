BASE FESTIVAL 2025: è POP X il primo artista annunciato per il festival di Scorzè (Venezia)

Torna anche nel 2025 BASE FESTIVAL, il festival musicale di più serate che da due anni anima l’ex base missilistica di Peseggia, Scorzè (VE) con concerti live e dj set per un programma dedicato alla musica e alla cultura musicale.

Quattro le serate previste per quest’anno, dal 28 al 31 agosto, per quello che ormai è un appuntamento fisso, nonchè atteso, nel calendario degli eventi nella provincia di Venezia e limitrofe. La formula è sempre la stessa: due palchi, che vedranno succedersi artisti e artiste di diversi generi musicali, un’area food truck, un angolo creativo con realtà locali, il tutto nella suggestiva cornice dell’ex base missilistica di Peseggia, dove ampi spazi verdi e murales colorati raccontano oggi una storia di trasformazione, rappresentando il luogo ideale per un festival che vuole essere leggerezza e condivisione, in un contesto nato per motivi diametralmente opposti.

La lineup completa non è ancora stata rivelata, ma il nome già annunciato lascia intendere che l’intenzione degli organizzatori, l’Associazione Culturale Musica Base, è quella di alzare ulteriormente il tiro rispetto alle due precedenti edizioni. Sono infatti già in vendita i biglietti per la serata di giovedì 28 agosto, ovvero la serata che vedrà protagonista il progetto più indecifrabile nel panorama della musica indipendente italiano: Pop X, guidato dal trentino Davide Panizza. Non è facile descrivere Pop X a chi non conosce il progetto, per il semplice fatto che niente è come Pop X: cantautorato elettronico, spesso demenziale e psichedelico, a tratti romantico, talvolta pop, ma sempre fedele alla sua anima decisamente punk. Quella di Scorzè, infatti, è una delle tappe del FINALMENTE NUDY Summer Tour, la tournée estiva che celebra i vent’anni del progetto musicale. I concerti di Pop X sono un’esperienza unica che negli anni è rimasta intatta e radicata, fatta di ritmi dritti e atteggiamenti folli e nonsense, ma aperta a convivere con nuove scoperte e nuovi pubblici come quello di BASE FESTIVAL.

“Nelle scorse settimane Pop X è stato al MI AMI Festival di Milano e al Poplar UTOPIA nella splendida cornice del MART di Rovereto: riuscire ad inserirci fra questi palcoscenici è davvero un onore per noi, nonchè in qualche modo il riconoscimento del lavoro che stiamo facendo.” afferma Andrea Scattolin, presidente dell’Associazione Musica Base.

L’entrata a pagamento per la serata di giovedì 28 è quindi una novità, rispetto alle due precedenti edizioni, che hanno sempre visto l’ingresso gratuito a tutte le serate, ma anche “una scelta importante – chiude Scattolin – per un progetto che ha l’ambizione di crescere negli anni, ospitando anche nomi di un certo calibro. Le altre sere del festival rimarranno comunque a entrata gratuita”.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sul programma completo e sulle altre novità previste per questa terza edizione, i biglietti per la serata del 28 agosto (con Pop X), sono in vendita su TicketSms.