BASE FESTIVAL 2026: all’ex base missilistica di Peseggia arrivano Selton, Capovilla, Jack The Smoker e Dani Faiv

Si rinnova anche per quest’estate l’appuntamento con uno degli eventi musicali più attesi del territorio veneziano: dal 27 al 30 agosto 2026, i grandi spazi verdi dell’ex base missilistica di Peseggia (Scorzè, VE) faranno nuovamente da cornice alla nuova edizione di BASE FESTIVAL.

Il progetto, curato dall’associazione Musica Base APS, presenta un format ormai consolidato che unisce musica e rigenerazione territoriale. Il cartellone di quest’anno si divide tra tre grandi serate di punta con nomi di rilievo nazionale e una domenica interamente dedicata alla musica emergente, alla convivialità e alla restituzione dello spazio pubblico alla cittadinanza.

Ecco il programma dettagliato delle quattro giornate.

Giovedì 27 agosto: Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri

L’apertura del festival è affidata a Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Capovilla, storica e controversa voce del rock indipendente italiano (già fondatore di One Dimensional Man e Il Teatro degli Orrori), arriva sul palco della Base forte di oltre trent’anni di carriera artistica e reduce dal successo sul grande schermo come protagonista del film “Le città di pianura”. Un inizio all’insegna del rock più viscerale, lirico e d’impatto.

Venerdì 28 agosto: La notte dell’hip-hop con Jack The Smoker e Dani Faiv

Il venerdì sera è interamente dedicato alle rime e ai flussi della scena rap italiana. Sul palco salirà Jack The Smoker, pilastro del rap underground attivo dagli anni 2000 e nome di punta dei cult collettivi Machete Mixtape, stimato per la sua scrittura tecnica e senza compromessi. Insieme a lui ci sarà Dani Faiv, tra i rapper più versatili e riconoscibili delle classifiche italiane, celebre per i suoi incastri chirurgici, rime originali e collaborazioni di grandissimo successo.

Sabato 29 agosto: Rareş e la festa di chiusura tour dei Selton

La terza serata si apre con il live di Rareş: il cantautore, nato in Romania ma cresciuto a Venezia, è una delle voci più interessanti del panorama indie attuale, capace di fondere la tradizione melodica degli anni ’60 con l’elettronica contemporanea. A seguire, il palco sarà dei Selton. La formazione italo-brasiliana chiuderà proprio al BASE FESTIVAL l’apprezzatissimo tour di promozione dell’album Gringo (progetto ricco di ospiti come Baustelle, Gaia ed Emma Nolde), regalando al pubblico il loro inconfondibile mix di pop, cantautorato e atmosfere tropicália.

Domenica 30 agosto: Musica a “km zero” e condivisione

La vera novità di questa edizione è la giornata conclusiva. Abbandonati i ritmi serrati dei concerti serali, i cancelli si apriranno per un lungo aperitivo immerso nel verde. La colonna sonora sarà interamente affidata a band e realtà musicali del territorio, in una giornata all’insegna della leggerezza pensata per valorizzare la scena locale e vivere l’ex base missilistica come un parco condiviso.

BASE FESTIVAL non si esaurisce sul palcoscenico. Durante i quattro giorni, l’ex base missilistica si trasformerà in un vero e proprio spazio di aggregazione. Il pubblico troverà infatti un’ampia area food truck accuratamente selezionata e dei piccoli mercatini, oltre a laboratori aperti al pubblico, ideati per completare a 360 gradi l’esperienza del festival: una manifestazione all’insegna della musica sì, ma anche dello stare insieme.

L’apertura dei cancelli è fissata per le ore 18:00.

L’accesso alle tre serate principali (giovedì, venerdì e sabato) prevede un biglietto di 5€ a serata (più diritti di prevendita). Per chi desidera vivere l’intera esperienza del festival, è però disponibile un abbonamento speciale per le tre serate, al costo agevolato di 10€. Per la domenica, invece, accesso libero e gratuito.

Biglietti in vendita > https://www.ticketsms.it/collection/Base-Festival-2026