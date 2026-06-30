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Il Brasile contemporaneo accende Villa Arconati: arrivano GILSONS e SELTON

Il 15 luglio la storica rassegna alle porte di Milano si trasforma nel cuore pulsante della musica brasiliana: sul palco il trio della dinastia Gil con il nuovo album e la travolgente festa live dei Selton.

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Il Brasile e le sue mille sfumature ritmiche accendono il Festival di Villa Arconati: arrivano i GILSONS e i SELTON

Un doppio appuntamento imperdibile il 15 luglio alle ore 21:00, dove la storica cornice del Festival di Villa Arconati si trasformerà nel cuore pulsante della musica brasiliana contemporanea. La serata vedrà alternarsi sul palco due formazioni straordinarie che, pur partendo dalle stesse radici, hanno saputo tracciare percorsi unici tra tradizione e modernità: i Gilsons e i Selton.

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GILSONS: la nobile tradizione della MPB che guarda al futuro

Il trio composto da José, Francisco e João Gil porta in Italia il tour mondiale legato al nuovo album “Eu Vejo Luz”. Nati sotto l’influenza della classica Musica Popolare Brasiliana (omaggiando il padre e nonno Gilberto Gil), i Gilsons fondono pop rock, samba, reggae e ritmi bahiani.

Dopo i successi di Várias Queixas e la nomination ai Latin Grammy con il disco di debutto, la band arriva forte di nuove e prestigiose collaborazioni (tra cui quelle con Caetano Veloso e Arnaldo Antunes) per regalare al pubblico un’esperienza live contemporanea e travolgente.

SELTON: il ponte perfetto tra Tropicália e Indie italiano

Nati a Porto Alegre ma ormai milanesi d’adozione, i Selton sono una delle realtà più originali del panorama italiano. Reduci dal successo del doppio progetto discografico Gringo Vol. 1 & Vol. 2 (registrato negli studi londinesi di Damon Albarn e ricco di ospiti come Baustelle e Gaia), la band porta sul palco la sua nuova e spettacolare formula live.

Il loro concerto si preannuncia come una vera e propria festa, caratterizzata da un’energia travolgente e da un set unico incentrato su una doppia batteria posizionata al centro della scena, circondata dai cinque musicisti.

Un’unica grande notte di musica, cultura e contaminazione che unisce l’asse Brasile-Milano al resto del mondo.

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