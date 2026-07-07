CURTAROCK Festival 2026 dal 22 al 27 Luglio a Curtarolo (Padova) ad ingresso gratuito

Il Curtarock Festival taglia il prestigioso traguardo della 26ª edizione. Cinque serate all’aperto all’insegna della musica indipendente, dell’energia e della condivisione, in programma da mercoledì 22 a domenica 26 luglio 2026.

Come da tradizione, la rassegna conferma la sua formula vincente: ingresso rigorosamente gratuito per tutte le serate, apertura dei cancelli dalle ore 19:00 fino a tarda notte, un’ampia area food & drink (con birre artigianali, cocktail, hamburger e menù vegetariani) e un’area shop dedicata a t-shirt, gadget, dischi e accessori artigianali.

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗢𝗟𝗘𝗗𝗜̀ 𝟮𝟮 𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢

LEATHERETTE

TA GA DA

SUBMEET

𝗚𝗜𝗢𝗩𝗘𝗗𝗜̀ 𝟮𝟯 𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢

THIS ETERNAL DECAY

TORBA

INTHERIODAY

𝗩𝗘𝗡𝗘𝗥𝗗𝗜̀ 𝟮𝟰 𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢

SANGUISUGABOGG

MIASMIC SERUM

GORGE

TV CRIMES

𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝟮𝟱 𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢

ENSI

NERONE

JACK THE SMOKER

DANI FAIV

CLICK HEAD

DOYE TEX

𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟮𝟲 𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢

SPILLER

FANGO LIVE

L’indie-punk dei Leatherette apre le danze (22 luglio)

Nati a Bologna nel 2018, i Leatherette sono diventati in breve tempo una delle realtà italiane più esportate all’estero. Dopo il debutto Fiesta (2022) — celebrato persino da Iggy Pop su BBC Radio 6 — e il successivo Small Talk (2023), che li ha portati sui palchi di showcase internazionali come Eurosonic e The Great Escape, la band torna sul palco del Curtarock per presentare il nuovissimo album Ritmo Lento. Un disco vivo, sincero e irriverente che mette da parte la perfezione formale per rivendicare l’orgoglio delle proprie sbavature sonore.

Le ombre darkwave di This Eternal Decay (23 luglio)

Il giovedì del festival si tinge di sfumature industriali e synthpop con This Eternal Decay. Il progetto guidato da Riccardo Sabetti si è imposto stabilmente nella scena darkwave europea, collezionando tour da oltre 30 date e tappe in festival di culto come il Wave Gotik Treffen. Forti dei successi in streaming dei singoli “Kiss Me I’m Dying” e della recente collaborazione internazionale con gli spagnoli Darkways nel brano “Me, Myself and I”, la band porterà a Curtarock un live act potente e viscerale.

La furia death metal dei Sanguisugabogg (24 luglio)

Venerdì spazio alle sonorità estreme con l’esclusiva underground dei Sanguisugabogg. Arrivati dall’Ohio, sono considerati tra i punti di riferimento del death metal contemporaneo grazie a un mix letale di riff granitici anni ’90, attitudine hardcore e immaginario splatter. Sul palco del festival presenteranno l’ultimo lavoro Hideous Aftermath, un capitolo che unisce la consueta violenza sonora a nuove e oscure influenze industrial e doom.

La grande notte del rap italiano con Ensi e la sua crew (25 luglio)

Il sabato sera è dedicato interamente alle rime e ai pesi massimi dell’hip-hop nostrano. Headliner della serata sarà Ensi, freestyler iconico e pietra miliare del rap italiano. Dai palchi underground a MTV Spit, Ensi ha costruito una carriera monumentale basata su una tecnica impeccabile e una fame che è rimasta intatta dagli esordi. Accanto a lui, una lineup infuocata che vedrà alternarsi sullo schermo Nerone, Jack The Smoker e Dani Faiv.

Chiusura in pista con la leggenda dance Spiller (26 luglio)

Domenica si balla con uno dei dj e produttori italiani più famosi nel mondo: Spiller. Celebre per la hit planetaria del 2000 “Groovejet (If This Ain’t Love)” — che conquistò le classifiche globali e divenne il vinile più venduto del millennio nel Regno Unito —, l’artista veneziano continua a esportare il suo sound funk ed elettronico nei club di tutto il mondo, da Ibiza agli Stati Uniti. A chiudere la 26ª edizione del festival ci sarà anche il live di Fango, una delle punte di diamante della scuderia techno targata Degustibus Music.