La XVII edizione di SEXTO ‘NPLUGGED: dopo CAT POWER si aggiunge AGNES OBEL

La rassegna musicale di Sesto Al Reghena (PN) SEXTO ‘NPLUGGED annuncia oggi la XVII edizione che si svolgerà nella storica location di P.zza Castello nel cuore di uno dei borghi più antichi, affascinanti e rock del Paese. La manifestazione si svolgerà nelle date del 21 giugno e dal 28 al 31 luglio e nel corso delle prossime settimane verranno svelati tanti altri artisti internazionali di grande livello.

SEXTO ‘NPLUGGED 2022

Piazza Castello – Sesto Al Reghena (PN)

21 giugno 2022 – CAT POWER

Inizio concerto ore 21.00

Costo ticket: 25 € + dp

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3tDQJS6

29 luglio 2022 – AGNES OBEL

Inizio concerto ore 21.00

Costo ticket: 20 € + dp

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3vSVr1g

Sin dalle prime edizioni il Festival Boutique per eccellenza del nostro territorio si è sempre contraddistinto per le scelte non convenzionali e ricercate, forte di una line up tutta internazionale con esclusive nazionali e territoriali: uno dei punti di riferimento per la musica di qualità nel pieno rispetto dell’ambiente che lo ospita.

La riconferma della profonda anima che unisce sperimentazione musicale e ricerca di stile arriva oggi con il secondo nome in cartellone: la carismatica cantautrice danese AGNES OBEL – che si aggiunge alla già annunciata CAT POWER – e che suonerà live il 29 luglio.



La musicista di Gentofte trapiantata a Berlino si è contraddistinta nel corso degli anni per un’espressività artistica originale ed estremamente emozionante e per un’abilità di scrittura unica e sofisticata. Suoni che si fondono, si deformano e rinascono sotto diverse forme, sospesi in una nuova dimensione spazio temporale: sul palco di Sexto ‘Nplugged AGNES OBEL vi trascinerà in una zona d’ombra tra “la fiducia e il dubbio” per poi farvi sentire a casa.

AGNES OBEL arricchisce così il programma musicale del Festival che nelle scorse settimane aveva già comunicato la presenza dell’icona dell’indie-rock americano, tra le voci più importanti del nuovo cantautorato al femminile targato USA, Chan Marshall, in arte CAT POWER. Con oltre venticinque anni di onorata carriera musicale e dieci album di studio l’artista si esibirà martedì 21 giugno, in esclusiva per il nord-est d’Italia. CAT POWER, con la sua intensa e complessa vitalità, è per gli organizzatori del Festival una vera e propria conquista: “Cat Power è il simbolo dell’eccellenza musicale e siamo fieri che abbia scelto il palco di Sexto ‘Nplugged.”.



Il piccolo e prezioso borgo medioevale di Sesto Al Reghena, incastonato all’interno di spazi naturalistici di rara bellezza nella provincia di Pordenone, ha una lunga storia che risale già all’età del bronzo ed è noto soprattutto per il complesso dell’Abbazia di Santa Maria in Silvis, fondata nel 730-735. Per l’architettura del luogo, la sua storia antica e la splendida area naturale in cui è immerso, è stato eletto come uno dei borghi più belli d’Italia.

