SEXTO ‘NPLUGGED 2026 annuncia Apparat e I Cani come nuovi headliner

La line up di Sexto ’Nplugged si arricchisce di due nomi chiave della musica contemporanea: Apparat e I Cani, headliner dell’edizione 2026 del Festival che si svolgerà dal 2 al 5 luglio nella suggestiva cornice di Piazza Castello a Sesto al Reghena (PN).

Apparat (unica data estiva nel Nord Italia) e I Cani si aggiungono agli Altın Gün, primi headliner già svelati la scorsa settimana, e confermano ulteriormente il percorso artistico che negli anni ha reso Sexto ‘Nplugged uno dei Festival Boutique più riconoscibili del panorama musicale italiano ed europeo, capace di coniugare qualità, ricerca e attenzione all’esperienza del pubblico.

APPARAT

Apparat, nome chiave della scena elettronica europea, salirà sul palco del Festival Boutique il 4 luglio. Musicista, produttore e compositore berlinese, Sascha Ring ha costruito negli anni un linguaggio sonoro unico, capace di fondere elettronica, ambient, techno emotiva e songwriting introspettivo. I suoi live sono esperienze intense e coinvolgenti, dove suono e immagini si intrecciano in un flusso ipnotico e profondamente trascinante, confermando Apparat come uno degli artisti più raffinati e intensi della scena contemporanea.

Nel 2026 Apparat pubblicherà il nuovo album A Hum Of Maybe (Mute, 20 febbraio 2026), un lavoro complesso e profondamente personale che arriva a sette anni di distanza da LP5. Un disco che esplora l’amore, l’identità e il tempo che passa, e che aggiunge nuove sfumature emotive a una carriera già ricchissima.

I CANI

Il 5 luglio sarà invece la volta de I Cani, una delle band più influenti e decisive della musica italiana degli ultimi quindici anni.

Dopo anni di silenzio, il progetto di Niccolò Contessa è tornato nel 2025 con Post Mortem, un disco accolto come un evento, capace di riattivare un immaginario e un linguaggio che hanno segnato un’intera generazione. Un ritorno che ha confermato la forza e l’attualità della band, capace di leggere il presente con lucidità, ironia e profondità.

Dopo il successo del tour autunnale nei club – interamente sold out – I Cani tornano dal vivo nell’estate 2026 con una serie selezionata di concerti nei festival e nelle location più prestigiose d’Italia. I loro live restituiscono tutta la potenza emotiva di un repertorio che ha ridefinito il modo di raccontare il quotidiano, le fragilità e le contraddizioni di una generazione.

SEXTO ‘NPLUGGED 2026

A line up completata sarà disponibile un abbonamento a tutto il Festival a prezzo agevolato.