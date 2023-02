FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: si aggiungono nuove date a Padova e Perugia al tour teatrale

A poco più di due settimane dall’annuncio del primo tour nei teatri “Una notte con: FAST ANIMALS AND SLOW KIDS – Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera” è già SOLD OUT la prima data di Perugia che raddoppia con un nuovo appuntamento il 3 maggio al Teatro Morlacchi. Al calendario si aggiunge anche il live del 16 aprile al Gran Teatro Geox di Padova.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3XxB5FD

Mercoledì 29 marzo 2023 – Perugia, Teatro Morlacchi SOLD OUT

Giovedì 30 marzo 2023 – Milano, Teatro degli Arcimboldi

Mercoledì 5 aprile 2023 – Firenze, Teatro Verdi

Martedì 11 aprile 2023 – Torino, Teatro Alfieri

Domenica 16 aprile 2023 – Padova, Gran Teatro Geox NUOVA DATA

Mercoledì 19 aprile 2023 – Roma, Auditorium della Conciliazione

Sabato 29 aprile 2023 – Bologna, Teatro EuropAuditorium

Mercoledì 3 maggio 2023 – Perugia, Teatro Morlacchi NUOVA DATA

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3XxB5FD

Il tour è l’occasione per i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS di portare la loro musica e le loro parole nei più importanti teatri italiani con una formazione inedita che vedrà accanto a Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) una piccola orchestra da camera per dare nuova veste ai brani che hanno segnato i quindici anni di storia della band di Perugia (dai primi passi nel 2008 passando dal primo vero album nel 2011 fino all’ultimo disco nel 2021 seguito dal tour dello scorso anno). Un vero e proprio viaggio in quattro atti che ripercorrerà la storia e la crescita di quattro uomini che hanno cominciato il loro percorso insieme all’inizio dei vent’anni.

Le canzoni diventano così il pretesto per raccontare i temi portanti della vita e della carriera dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, in un percorso di crescita in cui ognuno si può rispecchiare guidati dal sempre presente mantra “Siamo I Fast Animals and the slow Kids e veniamo da Perugia”.